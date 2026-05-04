Μελόνι: «Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν θα υποστήριζε μια απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), για απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία.

«Είναι μια απόφαση που δεν εξαρτάται από εμένα και με την οποία προσωπικά δεν θα συμφωνούσα», ανέφερε η Μελόνι σε δημοσιογράφους στο Γερεβάν της Αρμενίας, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά από πρόσφατη ερώτηση προς τον Τραμπ για το αν η Ουάσινγκτον εξετάζει την απόσυρση δυνάμεων από την Ιταλία και την Ισπανία, με τον ίδιο να απαντά την περασμένη εβδομάδα: «Πιθανόν».

Η Μελόνι πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη εντός της εβδομάδας για συνομιλίες, στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα.

