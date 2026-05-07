Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν όταν βλήματα όλμων έπεσαν σε μια αγορά του βορειοδυτικού Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ανέφερε ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε στην περιοχή του Θαλ, στην περιφέρεια του Χανγκού, που υπάγεται στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν και τις κάποτε αυτόνομες ζώνες των φυλών του Πακιστάν.

«Ενώ καταβάλλονταν προσπάθειες για την απομάκρυνση των τραυματιών, οι δράστες έβαλαν ξανά στο στόχαστρο το ίδιο μέρος», είπε ο Τάρεκ Χαμπίμπ. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο αστυνομικός.

Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν τον τομέα ενώ διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στα κοντινότερα νοσοκομεία.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση μέχρι στιγμής. Το Κίνημα των Πακιστανών Ταλιμπάν (Τεχρίκ-ι-Ταλιμπάν Πακιστάν, ΤΤΡ), δρα στην περιοχή αυτήν και το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί το Αφγανιστάν ότι παρέχει άσυλο στους μαχητές του στο έδαφός του. Το Αφγανιστάν ωστόσο το αρνείται.

Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη της πακιστανικής κυβέρνησης, οι επιθέσεις ενόπλων οργανώσεων πολλαπλασιάστηκαν στο Πακιστάν αφού ανέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το 2021.

