Καθόλου απαρατήρητη δεν πέρασε από την Τουρκία η χθεσινή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, με πολλά Μέσα Ενημέρωσης της γειτονικής χώρας να εστιάζουν στις ελληνικές διπλωματικές κινήσεις στη Λιβύη, κάτι που - όπως σημειώνουν - έχει ως στόχο την ίδια την Άγκυρα. «Στόχος είναι η Τουρκία, η κίνηση της Ελλάδας στη Λιβύη είναι προσπάθεια για επίτευξη συμφωνιών», περιγράφουν και προσθέτουν πως η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη προκαλεί σκεπτικισμό για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα σχετικά δημοσιεύματα από ΜΜΕ όπως η Haber, η Sabah και η Yenisafak.

Ικανοποίηση από τις αντιδράσεις ελληνικών κομμάτων στην ελληνογαλλική συμφωνία

Στο μεταξύ μεγάλη είναι η ικανοποίηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις ελληνικών κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία που ανανεώθηκε κατά την επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του CNN Turk, όπου υπογραμμίζεται πως «τα κόμματα της ελληνικής Αριστεράς δεν θέλουν την αμυντική ομπρέλα της Γαλλίας και τη συνεργασία με το Ισραήλ».

Συγκεκριμένα, το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο σημειώνει το εξής:

«H συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την γαλλική κυβέρνηση και η ένταξη της Ελλάδας στην πυρηνική αμυντική ομπρέλα της Γαλλίας προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης Κυρίως τα κόμματα της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Τα τρία αυτά κόμματα κατηγόρησαν την ελληνική κυβέρνηση πως οδηγεί τη χώρα σε έναν επικίνδυνο άξονα. Ουσιαστικά η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με τη Γαλλία, μεγάλωσε το ρήγμα μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Το ίδιο φαινόμενο το είχαμε δει και στη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Όπου τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση πως κινείται μαζί με τον ακροδεξιό Νετανιάχου».

Πηγή: skai.gr

