Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ ξεκινά επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, επιχειρώντας επαναπροσέγγιση με το Πεκίνο και ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, την ώρα που οι εντάσεις Κίνας-Ιαπωνίας για την Ταϊβάν κλιμακώνονται και η Σεούλ επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στους μεγάλους περιφερειακούς παίκτες.

Οι σχέσεις Κίνας–Ιαπωνίας έφτασαν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, μετά τη δήλωση της Ιάπωνα πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι τον Νοέμβριο ότι το Τόκιο θα μπορούσε να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Η επίσκεψη του Λι θα αποτελέσει τη δεύτερη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών, ένα ασυνήθιστα σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός, που, όπως σημειώνουν αναλυτές, υποδηλώνει το έντονο ενδιαφέρον της Κίνας να ενισχύσει την οικονομική συνεργασία και τον τουρισμό με τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, ο χρόνος της πρόσκλησης για κρατική επίσκεψη, την πρώτη του Λι στην Κίνα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο, θεωρείται από τους ίδιους αναλυτές μια υπολογισμένη κίνηση για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, ιδίως ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Νοτιοκορεάτη προέδρου στην Ιαπωνία.

«Η Κίνα θέλει να υπογραμμίσει τη σημασία της Νότιας Κορέας λίγο περισσότερο απ’ ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε ο Κανγκ Τζουν-Γιονγκ, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Hankuk Διεθνών Σπουδών.

«Το Πεκίνο φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θα ήταν προτιμότερο ο Λι να επισκεφθεί πρώτα την Κίνα, πριν η Νότια Κορέα πραγματοποιήσει εκ νέου σύνοδο κορυφής με την Ιαπωνία», πρόσθεσε.

Ο Σι είναι «πραγματικά μεγάλος» ηγέτης, λέει ο Λι

Ενόψει της επίσκεψής του, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ παραχώρησε την Παρασκευή συνέντευξη στο κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV, όπου εξήρε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Πιστεύω ότι είναι ένας πραγματικά μεγάλος, οραματιστής ηγέτης», δήλωσε ο Λι. «Έχει οδηγήσει την Κίνα σε οικονομική ανάπτυξη και σε τεχνολογική πρόοδο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα… και ηγείται της χώρας με σταθερότητα, παρά το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον».

Όπως ανέφερε, υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους οι δύο γειτονικές χώρες μπορούν να συνεργαστούν, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων βιομηχανιών αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Για τη σχέση μας, το πιο σημαντικό είναι η οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας που θα ωφελεί και τις δύο πλευρές», τόνισε.

Η κυβέρνηση Λι έχει δηλώσει ότι επιδιώκει την «αποκατάσταση» των σχέσεων με το Πεκίνο, αναγνωρίζοντας ότι η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Νότιας Κορέας.

Η στροφή αυτή έρχεται μετά τις τεταμένες σχέσεις με την Κίνα επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Γιουν Σοκ-Γεόλ, λόγω της στενότερης ευθυγράμμισής του με την Ουάσινγκτον και το Τόκιο, καθώς και της κριτικής που είχε ασκηθεί στο Πεκίνο για τον χειρισμό του ζητήματος της Ταϊβάν.

Πλέον, η Νότια Κορέα επιχειρεί να διατηρήσει μια ισορροπία, με έμφαση ωστόσο στη συνεργασία με την Κίνα, προκειμένου να αποφύγει εμπλοκές που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασιατική βιομηχανική υπερδύναμη.

Ο Λι δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι δεν προτίθεται να πάρει θέση στη διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Κίνας και της Ιαπωνία.





