Kραν Μοντανά: Η ταυτοποίηση θυμάτων θα πάρει μέρες

Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σοκ, θρήνος, αναπάντητα ερωτήματα. Η καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά αφήνει πίσω της πάνω από 40 νεκρούς και 115 τραυματίες, εκ των οποίων πολλοί νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα και τραύματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα οι έρευνες και για την ταυτοποίηση των θυμάτων, με τις τοπικές αρχές να δηλώνουν ότι τα άψυχα σώματα είναι σε τέτοια κατάσταση, που θα χρειαστούν μέρες μέχρι να εξακριβωθούν τα ονόματα όλων των θυμάτων. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν δείγματα DΝΑ, κοσμήματα αλλά και οδοντιατρικά ευρήματα για την ταυτοποίηση, ενώ διαμηνύουν ότι θα ενημερώσουν επίσημα τις οικογένειες των θυμάτων όταν είναι 100% βέβαιοι.Ήδη πάντως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φωτογραφίως νεαρών ατόμων, κυρίως από 16 έως 26 ετών, που αγνοούνται από τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά και φέρονται να διασκέδαζαν στο μπαρ.Σενάρια για τα αίτια της πυρκαγιάςΑν και η αστυνομία δεν έχει ακόμη αναφερθεί επίσημα στα αίτια της πυρκαγιάς, κυκλοφορούν ήδη φωτογραφίες από το υπόγειο του μπαρ με μπουκάλια σαμπάνιας που φέρουν πάνω τους μικρές κροτίδες, ενώ το ταβάνι του υπογείου έχει ήδη πάρει φωτιά. Το μπαρ είχε επίσης ξύλινη επένδυση, γεγονός που φαίνεται να έδρασε επίσης καταλυτικά.Σύμφωνα με τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία, Λορέντσο Κορνάντο, αιτία φαίνεται να ήταν κάποιο πυροτέχνημα, ενώ άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο γαλλικό δίκτυο BFMTV ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά. «Yπάρχουν αρκετές υποθέσεις», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας του καντονίου Βαλέ, Μπεατρίς Πιλούντ.Αρχικά ευρήματα συντείνουν ότι η φωτιά δεν προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό. Όμως οι φλόγες προκάλεσαν ανάφλεξη, σύμφωνα με τον Στέφαν Γκάντσερ, σύμβουλο ασφαλείας στο καντόνι Βαλέ. Η κυβέρνηση του καντονίου στην περιγραφή της χρησιμοποιεί τον όρο «flashover» για το είδος της ανάφλεξης.Συλλυπητήρια από τον ΜερτςΤην ίδια ώρα οι γεινοτικές χώρεςΓερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία εξέφρασαν τα συλλυπηπήριά τους και διαβεβαίωσαν ότι η Ελβετία θα έχει την αλληλεγγύη τους και κάθε άλλη στήριξη.Στο μεταξύ και στο Βερολίνο, το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τη Γερμανική Πρεσβεία στην Ελβετία και τις ελβετικές αρχές για τυχόν θύματα από τη Γερμανία. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για Γερμανούς πολίτες μεταξύ των θυμάτων. Το Κραν Μοντανά είναι προσφιλής χειμερινός προορισμός για σκι και για πολλούς Γερμανούς.Από την πλευρά του ο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεγράφημά του προς τον Ελβετό πρόεδρο, Γκι Παρμελάν, εκφράζει «βαθύτατα συλλυπητήρια» στον ίδιο, τον ελβετικό λαό και τις πληγείσες οικογένειες. «Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τους συγγενείς τους και όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.Πηγές: Dlf, Bild, n-tv

