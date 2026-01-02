Μεξικό: Σεισμική δόνηση 6,5 Ρίχτερ κοντά στο Ακαπούλκο

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε νοτιοδυτική πολιτεία του Μεξικό, ανακοίνωσε νωρίτερα η εθνική Σεισμολογική Υπηρεσία της χώρας.

Σύμφωνα με το γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών και το επίκεντρο του εντοπίστηκε στο Γκερέρο του Μεξικού, στην πολιτεία όπου μεγαλύτερη πόλη είναι το Ακαπούλκο. Προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα, την Πόλη του Μεξικό και ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούντια Σεϊνμπάουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου της. Η πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι μίλησε με τον κυβερνήτη του Γκερέρο και δεν φαίνεται να υπάρξουν σοβαρές ζημιές στην πολιτεία αυτήν. Κυβερνητικά ελικόπτερα πέταξαν επίσης πάνω από την πρωτεύουσα και δεν εντόπισαν ζημιές στη μεξικανική μεγαλούπολη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

