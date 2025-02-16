Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, του σφοδρού επικριτή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Τόσο στη Ρωσία όσο και στο εξωτερικό διοργανώνονται εκδηλώσεις ενώ αναμένεται να αποκαλυφθεί σήμερα το σχέδιο της επιτύμβιας πλάκας του.

Η χήρα του Ναβάλνι, η Γιούλια Ναβάλναγια, διοργάνωσε διαγωνισμό για τον σχεδιασμό επιτύμβιας πλάκας τον Δεκέμβριο. Υποβλήθηκαν εκατοντάδες ιδέες, κυρίως από τη Ρωσία αλλά και από χώρες του εξωτερικού. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Ναβάλναγια ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει μεταξύ των τριών σχεδίων που είχε επιλέξει η οικογένεια καθώς και να προχωρήσει σε δωρεές για την κατασκευή της πλάκας που θα τοποθετηθεί στον τάφο του συζύγου της στη Μόσχα.

Η χήρα του Ναβάλνι προσκάλεσε επίσης τον κόσμο σε τελετή μνήμης στο Βερολίνο. Η Ναβάλναγια συνεχίζει το έργο του συζύγου της από το εξωτερικό.

Η ομάδα του Ναβάλνι σχεδιάζει επίσης να τιμήσει την επέτειο με μια τελετή που θα μεταδοθεί απευθείας μέσω διαδικτύου, στην οποία φίλοι και συνεργάτες θα μιλήσουν για το έργο του. Σχεδιάζονται επίσης συγκεντρώσεις, προβολές του ντοκιμαντέρ "Navalny" και αγρυπνίες.

Ο Ναβάλνι πέθανε σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική τον Φεβρουάριο του 2024 ενώ εξέτιε ποινής κάθειρξης 19 ετών για κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος είχε χαρακτηριστεί πολιτικά υποκινούμενες. Οι συνθήκες του θανάτου του δεν έχουν ξεκαθαριστεί.

