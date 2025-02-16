Ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους για να ξεκινήσουν συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πολλές πηγές.

Όπως δήλωσαν στο CNN δύο πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Βαλτς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για να συναντηθούν με ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους. Μία από τις πηγές είπε στο CNN ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες ωστόσο, αρνήθηκαν να πουν ποιοι Ρώσοι αξιωματούχοι θα συμμετέχουν.

Το Κρεμλίνο αναμένεται συγκεντρώσει υψηλού επιπέδου διαπραγματευτική ομάδα για να συμμετάσχει σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων πολιτικών, οικονομικών στελεχών και τον Kirill Dmitriev, τον Ρώσο αξιωματούχο που έπαιξε βασικό ρόλο παρασκηνιακά σε μια πρόσφατη συμφωνία απελευθέρωσης κρατουμένων στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του σχεδόν τριετούς πολέμου στην Ουκρανία θα ξεκινήσουν «αμέσως» μετά από μια «μακροχρόνια και εξαιρετικά παραγωγική» τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η επικοινωνία τους η οποία ήταν η πρώτη γνωστή συνομιλία μεταξύ των προέδρων από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον περασμένο μήνα, ήρθε καθώς ο Τραμπ ξεκαθαρίζει στους συμβούλους του ότι θέλει να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έδειξε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μπορούσε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία στο «όχι και πολύ μακρινό μέλλον», αλλά προειδοποίησε ότι δεν είχε ληφθεί επίσημη απόφαση. «Πιστεύουμε ότι πιθανότατα θα συναντηθούνε στη Σαουδική Αραβία, την πρώτη συνάντηση», είπε ο Τραμπ αφού μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν την Τετάρτη.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα παίξει ρόλο στις συζητήσεις. Ο Γουίτκοφ είπε επίσης ότι ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας συνέβαλε στην απελευθέρωση του αδίκως κρατούμενου Αμερικανού Marc Fogel αυτή την εβδομάδα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι ο Μαρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου ταξιδιού στο Μόναχο και τη Μέση Ανατολή. Ο Ρούμπιο, ο οποίος προσγειώθηκε στο Ισραήλ το Σάββατο, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ νωρίτερα την ίδια ημέρα, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη συνομιλία Λαβρόφ-Ρούμπιο ως «αμοιβαία δέσμευση για συνεργασία σε τρέχοντα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης της κατάστασης γύρω από την Ουκρανία», καθώς και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι δυο τους συμφώνησαν να διατηρήσουν τακτική επαφή, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για μια ρωσοαμερικανική συνάντηση υψηλού επιπέδου, ανέφερε το υπουργείο.

Η κλήση του Ρούμπιο έρχεται καθώς ο απεσταλμένος της κυβέρνησης Τραμπ στη Ρωσία-Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Μόσχα θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι παραχωρήσεις θα αφορούν κυρίως εδαφικά ζητήματα και πιθανώς την παραίτηση από τη χρήση βίας, είπε ο Κέλογκ σε συζήτηση σε πάνελ στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου.

