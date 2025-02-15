Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έφτασε σήμερα το βράδυ στο Ισραήλ, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με επόμενους σταθμούς του τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Ρούμπιο θα μεταβεί στην Ιερουσαλήμ και αύριο Κυριακή θα έχει συνομιλίες με Ισραηλινούς ηγέτες, κατά τις οποίες θα τονίσει την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

