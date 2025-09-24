Μήνυμα Τραμπ στον Πούτιν: Η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ την έκκληση του Τραμπ για παύση των σκοτωμών και την ανάγκη η Μόσχα να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ στο περιθώριο της 80ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ διήρκεσαν πάνω από 50 λεπτά, σύμφωνα με ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το TASS, η συνάντηση είχε ξεκινήσει χωρίς δηλώσεις στον Τύπο και πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση διάρκειας σχεδόν μιας ώρας στο περιθώριο των εκδηλώσεων της ASEAN στη Μαλαισία. Εκτός αυτού, ο Λαβρόφ και ο Ρούμπιο έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες τηλεφωνικές συνομιλίες το 2025. Επιπλέον, οι επικεφαλής των υπουργείων Εξωτερικών είχαν ηγηθεί των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και των ΗΠΑ στη συνάντηση της 18ης Φεβρουαρίου στο Ριάντ, η οποία είχε διαρκέσει περίπου 4,5 ώρες. Οι δύο ΥΠΕΞ συμμετείχαν επίσης στις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Σημειώνεται ότι χθες, σε μια μεγάλη στροφή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της και ίσως να προχωρήσει και πιο πέρα. Σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, «και είναι η ώρα η Ουκρανία να δράσει». Ακόμη, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν όπλα στο ΝΑΤΟ, για να τα κάνει η συμμαχία ό,τι θέλει.

