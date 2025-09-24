Το πολεμικό πλοίο του ιταλικού ναυτικού που στάλθηκε για να βοηθήσει τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα οποία τα ξημερώματα, δέχθηκαν επίθεση από drones ανοιχτά της Κρήτης δεν αναμένεται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία, δήλωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι, η οποία συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μίλησε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι η κυβέρνησή της πρότεινε στο στολίσκο να παραδώσει τη βοήθεια του στολίσκου στην Κύπρο και στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι.

Είπε ότι η Ιταλία ανέμενε απάντηση από τους ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας σχετικά με αυτήν τη συμβιβαστική πρόταση.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία της αποστολής «Global Sumud Flottilla».

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.