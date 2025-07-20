Συνάντηση Πούτιν με Λαριτζανί: Στο τραπέζι τα πυρηνικά του Ιράν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε την Κυριακή με τον Αλί Λαριτζανί, ανώτατο σύμβουλο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA, το οποίο επικαλέστηκε τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Πεσκόφ, ο Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας υπέρ της σταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή και της αναζήτησης πολιτικής λύσης σε ό,τι αφορά τις ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.