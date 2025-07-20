Κρεμλίνο: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συζητήσει για ειρήνη, αλλά θέλει να επιτύχει τους στόχους του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να κινηθεί προς μια ειρηνική διευθέτηση για την Ουκρανία όμως ο κύριος σκοπός της Μόσχας είναι να επιτύχει τους στόχους της, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως η διεθνής κοινότητα έχει εξοικειωθεί τώρα με τη «σκληρή» μερικές φορές ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπέδειξε πως ο Τραμπ έχει τονίσει επίσης σε σχόλια σχετικά με τη Ρωσία ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο πρόεδρος Πούτιν έχει μιλήσει κατ΄επανάληψη για την επιθυμία του να οδηγήσει τον ουκρανικό διακανονισμό σε έναν ειρηνικό επίλογο το ταχύτερο δυνατό. Είναι μια μακρά διαδικασία, απαιτεί προσπάθεια, και δεν είναι εύκολη», είπε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης.

«Το κύριο για εμάς είναι να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και οι στόχοι μας είναι σαφείς», είπε ο Πεσκόφ.

Τη Δευτέρα, 14 Ιουλίου ο Τραμπ ανακοίνωσε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, δεσμευόμενος να παράσχει ένα νέο κύμα στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, περιλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Έδωσε επίσης στη Ρωσία προθεσμία 50 ημερών για να συμφωνήσει με κατάπαυση του πυρός διαφορετικά θα αντιμετωπίσει επιπρόσθετες κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

