Σεισμός 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, όπως ανακοίνωσαν υπηρεσίες που παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.

Ο σεισμός σημειώθηκε ανοικτά της ανατολικής ακτής της Καμτσάτκα σε βάθος 10 χιλιομέτρων, λίγο αφότου είχε σημειωθεί προηγούμενη σεισμική δόνηση, σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

A 6.4 magnitude earthquake was recorded 166 kilometers away from Petropavlovsk-Kamchatsky:https://t.co/Sniv6wRgUd



Video: Telegram channel of the Kamchatka branch of the Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences pic.twitter.com/r4ZlaIyf31 — TASS (@tassagency_en) July 20, 2025

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμούς. Το GFZ επικαιροποίησε το μέγεθος του σεισμού στο 7,4 από 6,7 που είχε μεταδώσει αρχικά.

Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι για την πολιτεία Χαβάη, που ακυρώθηκε λίγο μετά.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε αργότερα πως προειδοποίηση για τσουνάμι για την Καμτσάτκα ήρθη επίσης, επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Νωρίτερα, κύματα έως και 60 εκατοστά αναμενόταν να φθάσουν σε πολλά σημεία της περιοχής, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας της περιφέρειας Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

