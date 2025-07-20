DW: Ποιος έχει το πάνω χέρι στη Σουέιντα;

Η Δαμασκός επιδιώκει να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα σχετικά με την κατάσταση στη Σουέιντα, δηλώνοντας ότι η περιοχή επανήλθε σε καθεστώς ηρεμίας. Παρά τις επίσημες δηλώσεις περί αποκατάστασης της ομαλότητας, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες από τη διεθνή Δρούζικη κοινότητα και τις ισραηλινές αρχές, καθώς συνεχίζονται μεμονωμένες εστίες έντασης στην περιοχή.

Κινητοποίηση των Δρούζων του Ισραήλ για στρατιωτική προστασία

Η κοινότητα των Δρούζων στο Ισραήλ εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Νετανιάχου με αίτημα για άμεση στρατιωτική προστασία των ομοεθνών τους στη Συρία. Περίπου 2.000 Δρούζοι που υπηρετούν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απέστειλαν επίσημη επιστολή στην κυβέρνηση, δηλώνοντας έτοιμοι να εμπλακούν για να προστατεύσουν τους συγγενείς τους στη Σουέιντα. Παράλληλα, συνεχείς είναι οι εκκλήσεις Δρούζων προεστών για ανθρωπιστική βοήθεια, τονίζοντας ότι η Ιορδανία αρνήθηκε τη δημιουργία διαδρόμου παροχής βοήθειας μέσω του εδάφους της.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική τηλεόραση, ανώνυμος Ιορδανός αξιωματούχος ανέφερε πως το Αμμάν δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με μη-κρατικούς συριακούς φορείς. Την ίδια ώρα, ισραηλινά ΜΜΕ χαρακτηρίζουν ως «προσχηματική» την πρόσφατη τριμερή συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ιορδανίας, Συρίας και Τουρκίας στην πόλη του Αμμάν, όπου συζητήθηκε η παροχή βοήθειας στους κατοίκους της Σουέιντα.

Αναμονή από το Τελ Αβίβ – Έτοιμες οι ισραηλινές δυνάμεις

Η ισραηλινή κυβέρνηση τηρεί επίσημα στάση αναμονής, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας με τη Συρία. Ωστόσο, ανεπιβεβαίωτες δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μονάδες ειδικών δυνάμεων έχουν μετακινηθεί στη μεθόριο των Υψωμάτων του Γκολάν και βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά των Δρούζων της νοτιοανατολικής Συρίας.

Διχασμός στη Δρούζικη ηγεσία – Το μήνυμα του Τζουμπλάτ

Ο ηγέτης των Δρούζων του Λιβάνου, Ουαλίντ Τζουμπλάτ, διαφοροποιείται από τη στάση των ομοθρήσκων του στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ανοιχτά τη Δαμασκό. Ο Τζουμπλάτ επιρρίπτει ευθύνες για τη βία στη Σουέιντα σε «μερίδα Δρούζων της περιοχής» και σε ισραηλινές προσπάθειες αποσταθεροποίησης. Επαναλαμβάνει πως η θέση των Δρούζων είναι εντός της «μίας και ενιαίας Συρίας», υπενθυμίζοντας σχετικές δηλώσεις που είχε κάνει κατά τη συνάντησή του με τον Σύρο Πρόεδρο Άχμαντ Αλ-Σάρα τον Δεκέμβριο.

Βαρύ ανθρώπινο κόστος στη Σουέιντα

Η τελευταία έκθεση του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταγράφει δραματικό απολογισμό: πάνω από 1.000 νεκροί στη Σουέιντα μόνο την τελευταία εβδομάδα. Ανάμεσά τους, 336 Δρούζοι πολιτοφύλακες και 298 άμαχοι Δρούζοι – εκ των οποίων 194 φέρεται να εκτελέστηκαν από συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Από την πλευρά των ένοπλων Βεδουίνων οι απώλειες φθάνουν τους 21, ενώ νεκροί αναφέρονται και 15 Σύροι στρατιώτες από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.