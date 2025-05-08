Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάουελ για τα επιτόκια: Είναι ανόητος, δεν έχει ιδέα - Κατά τα άλλα τον συμπαθώ πολύ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε - για ακόμη μια φορά - την Πέμπτη τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ ως «ανόητο» σε ανάρτησή του στο Truth Social, μία ημέρα αφότου η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, επικαλούμενη κινδύνους υψηλότερου πληθωρισμού και ανεργίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει σχεδόν κανένας πληθωρισμός ενώ τόνισε και ότι εισέρχοντια στις ΗΠΑ χρήαμτα παό τους δαμσούς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Ο αργοπορημένος» Τζερόμ Πάουελ είναι ένας ΑΝΌΗΤΟΣ, ο οποίος δεν έχει ιδέα. Κατά τα άλλα, τον συμπαθώ πάρα πολύ! Το πετρέλαιο και η ενέργεια βρίσκονται πολύ κάτω, σχεδόν όλα τα κόστη (είδη διατροφής και «αυγά») είναι κάτω, σχεδόν ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, χρήματα από δασμούς εισρέουν στις ΗΠΑ - ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ «ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ»! ΑΠΟΛΑΎΣΤΕ!

Πηγή: skai.gr

