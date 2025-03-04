Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για να μιλήσει για την Ουκρανία την Τετάρτη, ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Ο Όρμπαν είπε, επίσης, ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να βρει τρόπους συνεργασίας για την κοινή ασφάλεια της ΕΕ παρά για την Ουκρανία στη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Όρμπαν επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή και ότι συζήτησαν «τα πάντα».

Υπενθυμίζεται ότι με ανησυχία παρακολουθούν για ακόμα μία αφορά οι Ευρωπαίοι τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Αμερικάνου προέδρου να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Η πίεση προς την Ευρώπη αυξάνεται και η ρήξη μεταξύ των άλλοτε συμμάχων βαθαίνει.

Πηγή: skai.gr

