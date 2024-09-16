Του Θανάση Γκαβού

Διδάγματα από την πολιτική που έχει υιοθετήσει η ιταλική κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει σε μείωση των αφίξεων παράτυπων μεταναστών τον τελευταίο χρόνο κατά 60% ελπίζει να αντλήσει ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ, που θα συναντηθεί σήμερα στη Ρώμη με την ομόλογό του Τζιόρτζια Μελόνι.

Ο Βρετανός ηγέτης δήλωσε πριν την αναχώρησή του για την ιταλική πρωτεύουσα την Κυριακή ότι «ενδιαφέρεται» για τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία να στέλνονται στη βαλκανική χώρα μετανάστες που αιτούνται άσυλο, ώστε να διεκπεραιώνεται εκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

«Θα δούμε. Είναι νωρίς. Ενδιαφέρομαι για το πώς λειτουργεί, νομίζω όλοι ενδιαφέρονται», σχολίασε ο σερ Κιρ, ο οποίος αντιμετωπίζει πάντως αντιδράσεις από την αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος.

Οι διαφωνούντες παρομοιάζουν τη συμφωνία της Ιταλίας με την Αλβανία με τη συμφωνία που είχε συνάψει η κυβέρνηση των Συντηρητικών στο Ην. Βασίλειο με τη Ρουάντα, για την άμεση αποστολή εκεί παράτυπων μεταναστών.

Η συμφωνία με την αφρικανική χώρα ακυρώθηκε από τον Κιρ Στάρμερ αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία, καθώς την απέρριψε ως «ακριβό τέχνασμα» που παραβίαζε τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στελέχη της κυβέρνησης σημειώνουν πως η συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας προβλέπει πως στην περίπτωση που κάποια αίτηση ασύλου γίνεται δεκτή, τότε ο αιτών θα μπορεί να επιστρέφει στην Ιταλία. Αντιθέτως, η βρετανική συμφωνία με τη Ρουάντα προέβλεπε ότι όσοι έβλεπαν την αίτηση ασύλου να εγκρίνεται θα απαγορευόταν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έπρεπε να στήσουν τη ζωή του στην αφρικανική χώρα.

Επίσης, η αρμόδια για τη μετανάστευση υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Υβέτ Κούπερ είπε πως η ιταλική συμφωνία προβλέπει γρήγορες διαδικασίες εξέτασης αίτησης ασύλου για μετανάστες από ασφαλείς χώρες, καθώς και ότι υπάρχει εποπτεία της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες,

Η κυρία Κούπερ πάντως συμπλήρωσε πως «για την ώρα» η κυβέρνηση δεν εξετάζει κάποια συμφωνία με την Αλβανία.

Ο κ. Στάρμερ θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με την κυρία Μελόνι μετά από τη συνάντησή τους το απόγευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.