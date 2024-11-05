Συνάντηση Μελόνι - Ρούτε στη Ρώμη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα, στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο ρόλος της Ατλαντικής Συμμαχίας ως βασικού στυλοβάτη της κοινής ασφάλειας έναντι των πολυάριθμων περιοχών στις οποίες επικρατεί αστάθεια, όπως και η κύρια συμβολή της Ιταλίας, στην ευρωατλαντική άμυνα, σε ακτίνα τριακοσίων εξήντα μοιρών».

«Παράλληλα, συζητήθηκε η στήριξη στην νόμιμη αυτοάμυνα της Ουκρανίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού βραχίονα της Συμμαχίας και υπέρ μιας αμυντικής βιομηχανίας που να βασίζεται όλο και περισσότερο στον ανταγωνισμό και στην καινοτομία, όπως και η αναγκαία προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες προκλήσεις για την ασφάλεια», προσθέτει η ανακοίνωση.

Στην συνάντηση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Μαρκ Ρούτε, τέλος, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση «υπήρξε σύγκλιση απόψεων ως προς την στρατηγική αναγκαιότητα να εφαρμοστεί πλήρως η νέα προσέγγιση προς την νότια πτέρυγα, η οποία αποφασίσθηκε στην Σύνοδο της Ουάσιγκτον».

Πηγή: skai.gr

