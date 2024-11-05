Ο Ιρανογερμανός θανατοποινίτης «τρομοκράτης» Τζαμσίντ Σαρμάχντ πέθανε προτού εκτελεστεί η θανατική ποινή στην οποία είχε καταδικαστεί, ανακοίνωσε σήμερα η δικαστική εξουσία στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την εκτέλεση του 69χρονου Σαρμάχντ στις 28 Οκτωβρίου, μετά την καταδίκη του σε θάνατο από δικαστήριο του Ιράν το 2023 για «τρομοκρατικές επιθέσεις».

Σήμερα ωστόσο, ο εκπρόσωπος της δικαστικής εξουσίας Ασγκάρ Τζαχανγκίρ, χωρίς να δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες, ανακοίνωσε ότι «ο Τζαμσίντ Σαρμάχντ πέθανε πριν από την εκτέλεση της θανατικής ποινής του».

Η κόρη του, η Γκαζέλ Σαρμάχντ, είχε ζητήσει με ανάρτηση στην πλατφόρμα X αποδείξεις για την εκτέλεση του πατέρα της και άμεση επιστροφή της σορού του στην οικογένειά του.

Η καταδίκη και ο θάνατος του Τζαμσίντ Σαρμάχντ επιδείνωσε το ρήγμα στις σχέσεις της Τεχεράνης με το Βερολίνο, με τις γερμανικές αρχές να κλείνουν ιρανικά προξενεία σε όλη τη Γερμανία.

Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν πως ο Σαρμάχντ ηγείτο μιας φιλομοναρχικής οργάνωσης που είχε κατηγορηθεί για μια φονική βομβιστική επίθεση το 2008 και για τον σχεδιασμό και άλλων επιθέσεων στη χώρα.

Ο Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ κατηγόρησε το Ιράν ότι δυτικούς πολίτες ως ομήρους και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την υποστήριξη της Γερμανίας για το Ισραήλ στη διευρυνόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκειμένου να δικαιολογήσει τη δολοφονία του Σαρμάχντ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

