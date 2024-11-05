DW: «Ηχούν πένθιμα οι καμπάνες» για την κυβέρνηση Σολτς

Mπορεί να μην ταυτίζεται κανείς με τις πολιτικές θέσεις του Μάρκους Ζέντερ, του επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών της Βαυαρίας, αλλά σίγουρα δε μπορεί να αμφισβητήσει την ευφράδειά του και την τάση του να δίνει «ατάκες», που δημιουργούν πολιτικά θέματα και ειδήσεις. Την περασμένη Κυριακή παρατήρησε πολύ εύστοχα ότι όλα δείχνουν να τελειώνουν για τον τρίχρωμο κυβερνητικό συνασπισμό και «οι καμπάνες ηχούν πένθιμα» και τόσο δυνατά που κανείς δε μπορεί να κάνει πια ότι δεν τις ακούει.



«Μια κυβέρνηση, όπου μοιράζει χαρτιά ο ένας εναντίον του άλλου είναι ανίκανη να δράσει και αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας. Ήρθε η ώρα να τραβήξουμε την πρίζα και να δώσουμε τέλος σε αυτό το επαίσχυντο θέαμα». Ζήτησε άμεσες νέες εκλογές και φυσικά γνωρίζει ότι οι προβλέψεις είναι σήμερα ευνοϊκές για την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) που προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστά γύρω στις 32% με την δεύτερη θέση να παραμένει μονίμως «καπαρωμένη» από την ακροδεξιά AfD με περίπου 18%.

Το μανιφέστο του Λίντνερ

Αφορμή για αυτή την παρέμβαση έδωσε η δημοσίευση από τον υπουργό Οικονομικών και αρχηγό του κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ ενός οικονομικού «μανιφέστου» 18 θέσεων με τον τίτλο «Οικονομική ανάκαμψη στη Γερμανία - σχέδιο για την ανάπτυξη και τη διαγενεακή δικαιοσύνη». Μια κίνηση καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα, που θα μπορούσε να θεωρηθεί θεμιτή ως ένα βαθμό, αν δεν εκκρεμούσαν ακόμα θέματα προϋπολογισμού, που απειλεί πάντα τη συνοχή της κυβέρνησης και αν οι εκλογές δεν ήταν 11 μήνες μακριά. Το σχετικό κείμενο, μάλλον ακραία φιλελεύθερο στην προσέγγισή του, ουσιαστικά έρχεται σε ρήξη με το ισχύον κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο έχει συνυπογράψει ο Λίντνερ.



Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Φρίντριχ Μερτς, είδε σε αυτό πάρα πολλά σημεία που ταυτίζονται με θέσεις των Χριστιανοδημοκρατών, σε σημείο μάλιστα να ισχυριστεί ότι κάποιες παράγραφοι μοιάζουν να είναι απλά παρμένες από σχετικές νομοθετικές προτάσεις του δικού του κόμματος.

Φλερτ προς τα δεξιά

Με άλλα λόγια ήταν μάλλον μια πρόωρη πρόταση πολιτικού γάμου από τους Φιλελεύθερους προς τους Χριστιανοδημοκράτες, που εξόργισε τους άλλους δυο κυβερνητικούς εταίρους. Ο καγκελάριος ‘Ολαφ Σολτς περισσότερο σε ρόλο πυροσβέστη συναντήθηκε εσπευσμένα με τον Λίντνερ και ανακοίνωσε σειρά συναντήσεων μεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων, με στόχο τον συντονισμό τους για τα θέματα της οικονομίας, αλλά η εικόνα διάλυσης παραμένει. Πίσω από αυτή βρίσκονται βεβαίως τα τεράστια προβλήματα, που αντιμετωπίζει πλέον η γερμανική οικονομία.



Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση της προέδρου του SPD, Σάσκια Εσκεν: «Κανείς δεν θέλει να τολμήσει μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή, για το πότε ακριβώς θα διεξαχθούν οι επόμενες γενικές εκλογές. Στο συνασπισμό μοιάζει να έχει πάρει φωτιά το σπίτι μας». Ανάλογα γλαφυρή ήταν και η αντίδραση των εκπροσώπων των Πρασίνων, που μίλησαν για ένα γάμο που βρίσκεται λίγο πριν το οριστικό διαζύγιο. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τους Καταρίνα Ντρέγκε παραπονέθηκε για την έλλειψη ομαδικού πνεύματος. «Ο καθένας θέλει να κάνει με κάποιο τρόπο το δικό του, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με τους άλλους. Κάθομαι στο σπίτι μπροστά στην τηλεόραση και σκέφτομαι ότι είναι σαν να παρακολουθώ μια τροχαία σύγκρουση».

Μοιράζοντας… χαρτιά

Βεβαίως και ο Πράσινος υπουργός Οικονομίας, Ρόμπερτ Χάμπεκ είχε φροντίσει πριν από δεκαπέντε περίπου ημέρες να μοιράσει το δικό του… χαρτί με σκέψεις και θέσεις για την τόνωση της οικονομίας, υποσχόμενος γενναίες φοροελαφρύνσεις για βιομηχανικές επενδύσεις. Μόνο που και αυτός, όπως ο Λίντνερ, το είχε κάνει χωρίς καμιά προηγούμενη συνεννόηση με τον καγκελάριο, ο οποίος μάλιστα δεν έκρυψε και τη σχετική του δυσαρέσκεια.



Εδώ και εβδομάδες πλέον τόσο οι Πράσινοι όσο και οι Φιλελεύθεροι μοιάζουν με το ένα πόδι εκτός κυβέρνησης, στέλνοντας μηνύματα προς τους Χριστιανοδημοκράτες με το βλέμμα στο μετεκλογικό μέλλον, προτάσσοντας το ενδιαφέρον τους για την «ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας». Κάτι που ειδικά για το FDP δεν είναι επιλογή μικρού ρίσκου καθώς στις δημοσκοπήσεις παραμένουν σταθερά κολλημένοι κάτω από το 5%. Όπως έλεγε ο Γκέρχαρντ Μπάουμ, πρώην Φιλελεύθερος υπουργός Εσωτερικών, «εάν το FDP εγκαταλείψει τώρα τον συνασπισμό, θα πρόκειται για πολιτική αυτοκτονία μπροστά στον φόβο του θανάτου»,



Το ερώτημα μοιάζει ωστόσο να είναι όχι το αν, αλλά το πότε θα διαλυθεί πρόωρα ο τρίχρωμος συνασπισμός. Οι πιο αισιόδοξοι ελπίζουν να μπορέσει αυτό το - όπως αποδείχτηκε αταίριαστο τρίο - να καταλήξει επιτέλους στον προϋπολογισμό, για να μην αφήσει τουλάχιστον μια επιπλέον εκκρεμότητα. Υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν ότι η χώρα στην ουσία παραμένει ακυβέρνητη και δεν δίνουν ελπίδα στον καγκελάριο να καταφέρει να κρατήσει ζωντανή την κυβέρνησή του ούτε μέχρι τα Χριστούγεννα.

