Με λοίμωξη του αναπνευστικού η βασίλισσα Καμίλα - Αποσύρεται από όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της

Η βασίλισσα πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα το Παλάτι του Μπάκινγχαμ

«Η Βασίλισσα δεν είναι καλά και πάσχει από λοίμωξη του αναπνευστικού και ως εκ τούτου αποσύρεται από όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της» ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα το Παλάτι του Μπάκινγχαμ.

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτής Μεγαλειότητας αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τις υποχρεώσεις της για αυτήν την εβδομάδα, αλλά ελπίζει να αναρρώσει εγκαίρως για να παρακολουθήσει κανονικά τις εκδηλώσεις μνήμης αυτού του Σαββατοκύριακου. Ζητά συγγνώμη από όλους εκείνους που μπορεί να ενοχληθούν ή να απογοητευτούν ως αποτέλεσμα της απουσίας της» αναφέρει η ανακοίνωση. 

