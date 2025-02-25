Ο Στάρμερ στην Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια να φέρει πιο κοντά τον Τραμπ και την Ευρώπη

Μετά τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει με τη σειρά του την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον σε μια προσπάθεια να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εγγυήσεις ασφαλείας είναι απαραίτητες σε οποιαδήποτε συμφωνία εκεχειρίας με τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Η διπλωματική άσκηση προαναγγέλλεται δύσκολη για τον πρώην δικηγόρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έναν ιδιαίτερα προσηλωμένο στην πολυμέρεια Εργατικό, απέναντι σε έναν συχνά απρόβλεπτο Αμερικανό πρόεδρο που επιλέγει την μονομέρεια.

Καθώς ο Γάλλος πρόεδρος εκτίμησε τη Δευτέρα ότι μια "εκεχειρία" είναι πιθανή "μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες", ο κύριος στόχος του Στάρμερ είναι να αποσπάσει από τον Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν ένα δίχτυ ασφαλείας, ίσως υπό τη μορφή αεροπορικής κάλυψης, πληροφοριών και υλικοτεχνικής βοήθειας, για την υποστήριξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων που ενδεχομένως σταλούν στην Ουκρανία για να επιτηρούν την εκεχειρία.

Λονδίνο και Παρίσι είναι οι πρωτοστάτες προτάσεων με στόχο την αποστολή μιας ειρηνευτικής δύναμης χιλιάδων Ευρωπαίων στρατιωτών για την προστασία της Ουκρανίας στο πλαίσιο της παύσης των εχθροπραξιών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να δεσμεύσει Αμερικανούς στρατιώτες, αλλά για τον Στάρμερ το αμερικανικό "δίχτυ ασφαλείας" είναι βασικό για να αποτρέψει τη Ρωσία να "εξαπολύσει νέα εισβολή σε λίγα χρόνια".

Δημοσίως, ο Στάρμερ έχει ήδη επιδιώξει να κατευνάσει τον Τραμπ δηλώνοντας έτοιμος να στείλει Βρετανούς στρατιώτες ως ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, όπως άλλωστε έχει πει και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Καθώς θέλει πολύ να πείσει, θα είναι "πολύ επιφυλακτικός στο να επικρίνει δημόσια τον Τραμπ, αλλά θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κάνει διπλωματικά, για το καλό της Ουκρανίας", εξηγεί η Ίβι Άσπινολ, διευθύντρια του βρετανικού κέντρου έρευνας "Foreign Policy Group".

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα επιμείνει επίσης στο γεγονός ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Μόσχα πριν από τρία χρόνια εναντίον της γειτονικής της χώρας, ενώ η Ουάσινγκτον προκάλεσε κατάπληξη στην Ευρώπη αρχίζοντας αυτές τις διαπραγματεύσεις μόνο με τη Ρωσία.

Θα προσπαθήσει επίσης να πείσει τον Τραμπ στη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος επαναλαμβάνει συχνά πυκνά ότι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στο ΝΑΤΟ.

Σε μια ανακοίνωση που φαίνεται ως μια προσπάθεια να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της από 2,3% στο 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2027. Και ότι "φιλοδοξεί" να τις αυξήσει στο 3% του ΑΕΠ κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή μετά το 2029.

Θα είναι "η μεγαλύτερη αύξηση των αμυντικών δαπανών από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου", δήλωσε.

Σε αντίθεση με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας προσπάθησε να αποφύγει να αντιταχθεί δημοσίως στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα "υποστήριξε" τον "δημοκρατικά εκλεγμένο" πρόεδρο της Ουκρανίας, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε "δικτάτορα" τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό ότι δεν έκαναν "τίποτα" για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί ήδη τρία χρόνια.

Ο Στάρμερ ελπίζει εντούτοις να μπορέσει να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Για τον Κιμ Ντάρος, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στις ΗΠΑ, ο Στάρμερ θα πρέπει να εστιάσει στο εγώ του Τραμπ και να του υπογραμμίσει την κληρονομιά που θα μπορούσε να αφήσει.

"Εάν ήμουν Στάρμερ, θα έλεγα στον Τραμπ 'είναι η ευκαιρία σας το όνομά σας να μείνει στην ιστορία'", υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί μια δίκαιη συμφωνία, δήλωσε στο BBC.

"'Εάν είναι μια κακή συμφωνία, (...) θα έχετε πολλές επικρίσεις και αυτό θα μείνει στα βιβλία της Ιστορίας'", πρόσθεσε.

Άλλα θέματα που προκαλούν ένταση βρίσκονται επίσης στην ατζέντα του Στάρμερ, όπως οι προσεχείς τελωνειακοί δασμοί 25% που ανακοίνωσε ο Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Η πρόθεση του Στάρμερ να μεταφέρει στο νησί Μαυρίκιος τον έλεγχο των νησιών Τσάγκος, στρατηγικό αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού, όπου υπάρχει μια αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, θα μπορούσε επίσης να αυξήσει τις εντάσεις.

"Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο Τραμπ να συνεχίσει να επικρίνει έντονα την Ουκρανία και την Ευρώπη, ίσως και τη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τον Στάρμερ και θίγοντας την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου", εκτιμά η Ίβι Άσπινολ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

