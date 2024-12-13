Συνάντηση Μακρόν με Μπαϊρού στο Ελιζέ εν αναμονή ανακοινώσεων για τον νέο πρωθυπουργό

Ο στενός σύμμαχος του Γάλλου προέδρου, ο κεντρώος Φρανσουά Μπαϊρού, το όνομα του οποίου αναφέρεται συχνά για τη διαδοχή του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, αναμενόταν στο προεδρικό μέγαρο για συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν γύρω στις 08:30 τοπική ώρα (09:30 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις διαβουλεύσεις.

Ο πρόεδρος του κεντρώου κόμματος Δημοκρατικό Κίνημα είχε ήδη τηλεφωνική συνομιλία χθες, Πέμπτη, το βράδυ με τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει το όνομα του νέου πρωθυπουργού του σήμερα το πρωί.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο Μακρόν υποδέχεται τον 73χρονο Μπαϊρού στο Ελιζέ για να του ανακοινώσει τον διορισμό του στη θέση του πρωθυπουργού ή αντιθέτως για να του εξηγήσει τους λόγους που δεν θα γίνει αυτό.

Ο Μακρόν ανέβαλε την ανακοίνωση του ονόματος του νέου πρωθυπουργού ως σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε χθες το γραφείο του, ενώ την Τρίτη είχε δηλώσει ότι ήθελε να ανακοινώσει τον μελλοντικό επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης εντός 48 ωρών.

Η νέα κυβερνητική ομάδα αναμένεται να αντικαταστήσει αυτή της οποίας ηγήθηκε ο Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά την καταψήφιση της κυβέρνησής του από ακροδεξιούς και αριστερούς βουλευτές, βυθίζοντας τη Γαλλία στη δεύτερη μεγάλη πολιτική της κρίση σε έξι μήνες.

