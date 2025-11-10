Λογαριασμός
Βίντεο με ουκρανικό ελικόπτερο Mi-8 να καταρρίπτει ρωσικό καμικάζι drone

Το drone Shahed-136 έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, κυρίως από τις ρωσικές δυνάμεις (με την ονομασία Geran-2) στον πόλεμο της Ουκρανίας

Ουκρανία

Τη στιγμή που ουκρανικό ελικόπτερο Mi-8 καταρρίπτει ρωσικό καμικάζι drone ιρανικής κατασκευής (Shahed-136) έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές. 

Το drone Shahed-136 έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, κυρίως από τις ρωσικές δυνάμεις (με την ονομασία Geran-2) στον πόλεμο της Ουκρανίας. Συνήθως χρησιμοποιεί έναν φθηνό, συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης (όπως ο Mado MD550, αντίγραφο του γερμανικού Limbach L550E), ο οποίος του δίνει έναν χαρακτηριστικό δυνατό θόρυβο.

Η χαμηλή τιμή του επιτρέπει τη μαζική χρήση (Swarming), κατακλύζοντας τις αεράμυνες του αντιπάλου με μεγάλο αριθμό απειλών.Μπορεί να πλήξει στόχους σε μεγάλη απόσταση. Πετάει χαμηλά και αργά, και η κατασκευή του (μερικές φορές με κυψελοειδή δομή) δυσκολεύει την ανίχνευση από ορισμένα ραντάρ. Ωστόσο, η χαμηλή ταχύτητα το καθιστά ευάλωτο σε συστήματα μικρού βεληνεκούς ή ακόμη και σε πυρά φορητών όπλων.

