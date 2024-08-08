Νότια Αφρική: Αποσύρθηκε από καλλιστεία μετά από διαμάχη για την εθνικότητά της

Μια υποψήφια Μις Νότια Αφρική, της οποίας η καταγωγή από τη Νιγηρία προκάλεσε μια σφοδρή ξενοφοβική διαμάχης και μία έρευνα εκ μέρους της κυβέρνησης, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρεται από τα καλλιστεία.

«Έπειτα από βαθιά σκέψη, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από τον διαγωνισμό για το καλό και την ασφάλεια της οικογένειάς μου, όπως και για το δικό μου καλό και την ασφάλειά μου», ανακοίνωσε η Σιντίμα Αντετσίνα σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Since Chidimma Adetshima has withdrawn her participation in the upcoming Miss South Africa competition. It’s time her mother gets arrested for identity theft & fraud! Think about the woman who couldn’t register her child because her identity was stolen. #ChidimmaAdetshina pic.twitter.com/iCZDDugtOP — Jan Van Potgieter (@SciTheComedist) August 8, 2024

Η 23χρονη φοιτήτρια της Νομικής, που έχει γεννηθεί στο Σοβέτο από μητέρα Νοτιοαφρικανή με καταγωγή από τη Μοζαμβίκη και πατέρα Νιγηριανό, είχε προκριθεί τον Ιούλιο στον τελικό του διαγωνισμού ομορφιάς της χώρας της, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί το προσεχές Σάββατο.

Η απόφασή της να μην συμμετάσχει έλαβε χώρα δύο ημέρες αφότου το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κατηγόρησε τη μητέρα της για απάτη και για κλοπή ταυτότητας και έπειτα από εβδομάδες επιθέσεων και σχολίων σχετικά με την εθνικότητά της από πολιτικά πρόσωπα, διάσημους ή και απλούς χρήστες του διαδικτύου.

Ο σάλος που προκλήθηκε από τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό οδήγησε στην έναρξη μιας έρευνας με επίκεντρο την εθνικότητά της, έπειτα από ένα αίτημα που κατέθεσαν προς αυτήν την κατεύθυνση οι διοργανωτές του διαγωνισμού ομορφιάς.

Χθες, ο υπουργός Εσωτερικών Λέον Σράιμπερ επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία, βάσει των οποίων η μητέρα της Σιντίμα Αντετσίνα ενδέχεται να έκλεψε την ταυτότητα μιας Νοτιοαφρικανής.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι έχει ζητήσει τη συνδρομή νομικών για να μάθει ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της φερόμενης απάτης στην εθνικότητα της 23χρονης, η οποία ήταν μωρό την εποχή των γεγονότων που υποτίθεται διαδραματίστηκαν.

For those of us not from South Africa, can someone explain why Chidinma, whose father is Nigerian and mother is South African, is unable to enter the Miss South Africa beauty contest? #chidinma

#MissSA2024 pic.twitter.com/nAKx6GuEJ5 — Starlight JS (@tech_neptune_) August 1, 2024

Αν και τα μηνύματα συμπαράστασης ήταν πολλά προς τη νεαρή γυναίκα, συλλογές υπογραφών ξεκίνησαν στο διαδίκτυο για τον αποκλεισμό της από τα καλλιστεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

