Nέο έργο του Μπάνκσι που εικονίζει ζώα κλάπηκε μία ώρα αφού παρουσιάστηκε

Ένα τέταρτο έργο που φιλοτέχνησε ο Μπάνκσι και εικονίζει ένα ζώο, έναν λύκο, έκανε την εμφάνισή του σήμερα το απόγευμα σε μια συνοικία του Πέκχαμ, στα νότια προάστια του Λονδίνου.

Μέσα σε μία ώρα το έκλεψαν.

Όπως συνηθίζει, ο διάσημος καλλιτέχνης δρόμου που κατάγεται από το Μπρίστολ, ανάρτησε νωρίς το απόγευμα τη φωτογραφία της νέας δημιουργίας του: έναν μαύρο λύκο, ζωγραφισμένο πάνω σε ένα λευκό δορυφορικό πιάτο, που μοιάζει να ουρλιάζει στο φεγγάρι.

Όμως μία ώρα αργότερα, αυτόπτες μάρτυρες είδαν τουλάχιστον δύο μασκοφόρους να ανεβαίνουν στη στέγη όπου βρισκόταν το δορυφορικό πιάτο, να το κατεβάζουν και να το παίρνουν μαζί τους ανενόχλητοι.

Ένας από αυτούς, ο Τομ Κέλοου, αφηγήθηκε στο πρακτορείο PA ότι είδε «τρεις άνδρες» που «είχαν μαζί τους μια σκάλα».

Ο ένας ανέβηκε στη στέγη και οι άλλοι δύο κρατούσαν τη σκάλα.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι την κάλεσαν να ερευνήσει «την κλοπή μιας δορυφορικής κεραίας που περιείχε ένα έργο τέχνης» λίγο μετά τις 14.00, τοπική ώρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Ο λύκος ήταν το τέταρτο έργο του Μπάνκσι που εμφανίστηκε στη βρετανική πρωτεύουσα μέσα σε ισάριθμες ημέρες, κάτι ασυνήθιστο για τον μυστηριώδη καλλιτέχνη αφού συνήθως περνούν πολλές εβδομάδες ή ακόμη και μήνες από το ένα έργο του στο άλλο.

Τη Δευτέρα έκανε την εμφάνισή της μια κατσίκα σε έναν τοίχο στο Ρίτσμοντ, στο δυτικό Λονδίνο.

Την επόμενη ημέρα, δύο ελέφαντες έβγαζαν τα κεφάλια τους από δυο παράθυρα, στην πρόσοψη ενός κτιρίου στο Τσέλσι. Και την Τετάρτη εμφανίστηκαν τρεις πίθηκοι, να ισορροπούν σκαρφαλωμένοι σε μια σιδηροδρομική γέφυρα στο Σόρεντιτς, στο ανατολικό Λονδίνο.

Το γεγονός ότι ο Μπάνκσι επέλεξε να απεικονίσει ζώα οδήγησε σε μια σειρά από εικασίες για τον συμβολισμό τους – ορισμένοι είπαν ότι ο καλλιτέχνης μιλάει για την κλιματική κρίση, άλλοι ότι αναφέρεται στον πόλεμο στη Γάζα ή ακόμη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Κάποιοι διερωτήθηκαν αν σχετίζονται τα έργα με τις ταραχές που προκάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες ακροδεξιοί διαδηλωτές στη Βρετανία, αφού ο Μπάνκσι έχει υπερασπιστεί πολλές φορές στο παρελθόν τους πρόσφυγες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος κλέβει έργα του Μπάνκσι, τα οποία πωλούνται έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασίες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο κλάπηκε μέρα-μεσημέρι μια πινακίδα της τροχαίας στην οποία είχε ζωγραφίσει τρία μη επανδρωμένα, μαχητικά αεροσκάφη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.