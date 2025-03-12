Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Αμερικής με την πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον

Τις προετοιμασίες των επερχόμενων εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου συζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος με την πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ Κατερίνα Νασίκα στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε τη σημασία που έχει η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς αποτελεί βασικό θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας και συνδετικός κρίκος με τις ρίζες του ελληνικού πολιτισμού.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Ελπιδοφόρος επανέλαβε τη σταθερή του δέσμευση πως τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής αποτελούν κεντρική προτεραιότητα της διακονίας του, καθώς και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η παιδεία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομίας στις νεότερες γενιές της ομογένειας.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής πρόσφερε στην Κατερίνα Νασίκα την εικόνα «Χριστού η 'Αμπελος» που αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο ενότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.