Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη Σαουδική Αραβία ο Αλ Σάρα - Η πρώτη επίσκεψη του μεταβατικού προέδρου της Συρίας στο εξωτερικό

Η συριακή προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του αλ Σάρα και του υπουργού Εξωτερικών της Συρίας μέσα από το αεροσκάφος που ταξιδεύουν

Αλ Σάρα

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα μεταβαίνει σήμερα στη Σαουδική Αραβία, στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η συριακή προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του αλ Σάρα και του υπουργού Εξωτερικών μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος, με τη λεζάντα «ο πρόεδρος Σάρα και ο Άσαντ αλ Σιμπάνι μεταβαίνουν στη Σαουδική Αραβία, την πρώτη επίσημη επίσκεψη» στο βασίλειο του Κόλπου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αχμέντ αλ Σάρα Συρία Σαουδική Αραβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark