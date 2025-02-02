Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα μεταβαίνει σήμερα στη Σαουδική Αραβία, στην πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία στη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η συριακή προεδρία έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του αλ Σάρα και του υπουργού Εξωτερικών μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος, με τη λεζάντα «ο πρόεδρος Σάρα και ο Άσαντ αλ Σιμπάνι μεταβαίνουν στη Σαουδική Αραβία, την πρώτη επίσημη επίσκεψη» στο βασίλειο του Κόλπου.

Syrian leader Ahmed al-Sharaa is visiting Riyadh on his first official visit to Saudi Arabia.



📸: Sharaa’s office pic.twitter.com/lSM9KPftGE — Rudaw English (@RudawEnglish) February 2, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

