Mε πρωτοβουλία της ιταλικής εκ περιτροπής προεδρίας, οι χώρες της G7 συνέταξαν νέα ανακοίνωση με την οποία γίνεται αναφορά στην στήριξη της Ουκρανίας, ενόψει της χιλιοστής ημέρας πολέμου.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται εκ νέου η πλήρης στήριξη της Ουκρανίας «για όλο το αναγκαίο διάστημα», και ότι οι χώρες της G7 «παραμένουν αλληλέγγυες και συνεχίζουν να συνεισφέρουν στον αγώνα της για ελευθερία, ανεξαρτησία, εδαφική κυριαρχία και ανοικοδόμηση».

«Έπειτα από χίλιες ημέρες πολέμου, αναγνωρίζουμε το πόσο αβάσταχτα υπέφερε ο ουκρανικός λαός», αναφέρεται στην ανακοίνωση

«Η Ρωσία παραμένει το μόνο εμπόδιο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η G7 επιβεβαιώνει την δέσμευσή της να επιβάλει σοβαρό οικονομικό κόστος στην Ρωσία μέσω κυρώσεων, ελέγχων των εξαγωγών και άλλων αποτελεσματικών μέτρων. Παραμένουμε ενωμένοι με την Ουκρανία», καταλήγουν οι επτά ισχυρότερες χώρες της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.