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Επίθεση στα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη: Συνελήφθη άτομο που πέταξε μολότοφ - Δείτε βίντεο

Τα κεντρικά γραφεία του FBI στην πλατεία Φέντεραλ Πλάζα στεγάζουν επίσης ένα τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

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FBI

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο μετά τη ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού στα κεντρικά γραφεία του FBI στο κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNN.

Βίντεο από το ειδησεογραφικό δίκτυο έδειξε ένα άτομο να τίθεται υπό κράτηση και καπνό να βγαίνει από την περιοχή.

Τα κεντρικά γραφεία του FBI στην πλατεία Φέντεραλ Πλάζα στεγάζουν επίσης ένα τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και βρίσκονται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το Δημαρχείο και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: FBI εμπρηστική επίθεση Νέα Υόρκη
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