Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο μετά τη ρίψη εμπρηστικού μηχανισμού στα κεντρικά γραφεία του FBI στο κάτω Μανχάταν της Νέας Υόρκης, μετέδωσε τη Δευτέρα το CNN.

Βίντεο από το ειδησεογραφικό δίκτυο έδειξε ένα άτομο να τίθεται υπό κράτηση και καπνό να βγαίνει από την περιοχή.

NOW: Moment of EXPLOSION that went off outside of the 26 Federal Plaza in NYC around 8:30am this morning, with Immigration agents and FBI Rushing out guns drawn and FPS apprehending the suspect. Sidewalk has been shut down and building evacuated.



NYPD on scene confirmed it was… pic.twitter.com/HcGg0Unj2a — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 20, 2026

Τα κεντρικά γραφεία του FBI στην πλατεία Φέντεραλ Πλάζα στεγάζουν επίσης ένα τοπικό γραφείο της Υπηρεσίας Επιβολής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και βρίσκονται μόλις λίγα τετράγωνα μακριά από το Δημαρχείο και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Πηγή: skai.gr

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