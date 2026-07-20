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Νέα επίθεση του Ιράν στο Κουβέιτ - Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα

«Αν ακουστούν εκρήξεις, οφείλονται στις επιχειρήσεις των συστημάτων αεράμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις» αναφέρει ο στρατός του Κουβέιτ

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Κουβέιτ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αναχαιτίζουν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κάνοντας λόγο για «εγκληματική επίθεση» από το Ιράν.

«Αν ακουστούν εκρήξεις, οφείλονται στις επιχειρήσεις των συστημάτων αεράμυνας που αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις. Καλούμε όλους να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ (KUNA) είχε μεταδώσει ότι ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Κουβέιτ
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