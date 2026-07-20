Ένας έλεγχος ρουτίνας σε έναν αυτοκινητόδρομο στο Τέξας στάθηκε σωτήριος για έναν άλλο οδηγό, ο οποίος είδε το αυτοκίνητό του να ανεβάζει θερμοκρασία και αναγκάστηκε να σταματήσει στη ΛΕΑ, λίγα μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο που βρισκόταν υπό έλεγχο.

Το αυτοκίνητο άρχισε να βγάζει καπνούς και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες, με τον οδηγό να μην μπορεί να εξέλθει του οχήματός του. Ο αστυνομικός παράτησε τον έλεγχο και πλησίασε το φλεγόμενο αμάξι και είχε την ψυχραιμία να βάλει τα γάντια του να σπάσει το τζάμι και να τραβήξει τον σοκαρισμένο οδηγό και στην πραγματικότητα να του σώζει τη ζωή.

Πηγή: skai.gr

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