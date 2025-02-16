Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παρεμποδίσει τις εισαγωγές συγκριμένων τροφίμων που πληρούν διαφορετικά πρότυπα σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους αγρότες της, απηχώντας την εμπορική πολιτική για επιβολή αμοιβαίων δασμών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Financial Times».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει την επόμενη εβδομάδα να εξετάσει αυστηρότερους περιορισμούς στις εισαγωγές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συντάκτες του οποίου επικαλούνται τρεις αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται.

Οι πρώτοι στόχοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αμερικανικά προϊόντα αγροτικής παραγωγής, όπως η σόγια, που καλλιεργούνται με παρασιτοκτόνα, η χρήση των οποίων απαγορεύεται για τους αγρότες στην ΕΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.