Σχεδόν 600 αιτούντες έχουν ήδη υπαχθεί στο «Σπίτι μου 2», λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξη της υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν εγκρίνει 584 επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα παραμένει ιδιαίτερα μεγάλο καθώς περίπου 120.000 πολίτες έχουν καταθέσει στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι επιλέξιμοι με βάση τα κριτήρια.

Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους περίπου 20.000 νοικοκυριά.

Με βάση τα πρώτα δεδομένα, το «Σπίτι μου 2» ωφελεί πρωτίστως τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη, καθώς το μέσο ετήσιο εισόδημα των εγκεκριμένων δανειοληπτών δεν υπερβαίνει τα 21.300 ευρώ.

Οι κατοικίες που θα αγοραστούν έχουν μέσο εμβαδόν 91,5 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που υποδεικνύει ότι πολλοί συμμετέχοντες αναζητούν οικογενειακή στέγη. Περίπου επτά στις δέκα εγκεκριμένες αιτήσεις αφορούν έγγαμα ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες.

Το «Σπίτι μου 2» έχει διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, καλύπτοντας πολίτες έως 50 ετών, τη στιγμή που το «Σπίτι μου Ι» είχε ως όριο τα 39 χρόνια. Η μεγαλύτερη «δεξαμενή» δικαιούχων αντικατοπτρίζεται και στις πρώτες εγκεκριμένες αιτήσεις, με τη μέση ηλικία των δανειοληπτών να ανέρχεται στα 38 έτη.

Μολονότι οι περισσότερες εγκρίσεις εντοπίζονται στα δύο μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα, την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία, παραπάνω από το 46% των αιτήσεων που έχουν λάβει «πράσινο φως» έως τώρα υποβλήθηκαν στην περιφέρεια, κάτι που καταδεικνύει τη γεωγραφική διασπορά του ενδιαφέροντος.

Τη μερίδα του λέοντος, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 56 εγκρίσεις, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλία με 37.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.