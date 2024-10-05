Συναγερμός σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις λόγω διαδηλώσεων για την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου

Οι αρχές στο Βερολίνο ετοιμάζονται για πιθανά επεισόδια στη γερμανική πρωτεύουσα ενόψει της συμπλήρωσης ενός χρόνου από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Πορείες, διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί το σαββατοκύριακο στο Βερολίνο και σε άλλες γερμανικές πόλεις, με την αστυνομία να ετοιμάζει επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για να διατηρήσει την τάξη.

Το συνδικάτο των αστυνομικών σχολίασε ότι αναμένει να εξελιχθεί μια «δυναμική κατάσταση» στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, η ομοσπονδιακή υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος (BfV), η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών, προειδοποίησε για αύξηση των αντιϊσραηλινών και αντισημιτικών διαδηλώσεων.

Στο Βερολίνο, φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές σχεδιάζουν πορεία με σύνθημα «Ένας χρόνος γενοκτονίας - και ο κόσμος παρακολουθεί. Κατά της αστυνομικής βίας» από την περιοχή Τέμπελχοφ έως την Πύλη του Βρανδεμβούργου σήμερα το απόγευμα στις 15.00 (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, διοργανώνεται η αντιδιαδήλωση «Στεκόμαστε δίπλα στο Ισραήλ και την αστυνομία», ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και φιλοϊσραηλινή πορεία «Κατά της αντιϊσραηλινής αστυνομικής βίας».

Αύριο, φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις θα διαδηλώσουν και πάλι κατά των επιθέσεων του Ισραήλ, ενώ υποστηρικτές του Ισραήλ θα συγκεντρωθούν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Σχεδιάζεται επίσης ολονυκτία για τα πολλά θύματα του πολέμου. Μεγάλες αντισημιτικές πορείες έχουν επίσης ανακοινωθεί στη Στουτγάρδη και το Μόναχο.

Διαδηλώσεις και στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, «μεγάλη» αστυνομική επιχείρηση θα λάβει χώρα στο Λονδίνο ενόψει των διαδηλώσεων και των εκδηλώσεων μνήμης που έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση που διοργανώνεται από την Εκστρατεία Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και άλλες οργανώσεις ενώ παράλληλα προγραμματίζεται αντιδιαδήλωση από την οργάνωση «Stop The Hate». Αύριο το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης στο Χάιντ Παρκ, που οργανώνεται από το Συμβούλιο Βουλευτών Βρετανών Εβραίων και άλλες οργανώσεις. Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει σε γνώση της άλλα σημαντικές δημόσιες εκδηλώσεις που να λαμβάνουν χώρα τη Δευτέρα, ημέρα επετείου των επιθέσεων.

