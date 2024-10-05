Συγκρούσεις της Χεζμπολάχ με στρατιώτες του Ισραήλ στα σύνορα του Λιβάνου

Το ένοπλο κίνημα Χεζμπολά ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μέλη του εμπλέκονται σε μάχες με ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα των δυο χωρών, ενώ παράλληλα σειρά εκρήξεων συντάραξε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε χθες Παρασκευή ότι οι σύμμαχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως η λιβανική Χεζμπολά και η παλαιστινιακή Χαμάς, θα συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον του Ισραήλ, εντείνοντας τις ανησυχίες πως επίκειται ανάφλεξη σε όλη τη Μέση Ανατολή, δυο ημέρες προτού συμπληρωθεί η επέτειος της εφόδου άνευ προηγουμένου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

«Στρατιώτες του ισραηλινού εχθρού αποπειρώνται εκ νέου να προελάσουν προς τα περίχωρα του δήμου του χωριού Αντάισα» και «οι εχθροπραξίες συνεχίζονται», επισήμανε η Χεζμπολά στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε νωρίς το πρωί, αφού διαβεβαίωσε προηγουμένως πως ανάγκασε στοιχεία του ισραηλινού στρατού να «τραπούν σε υποχώρηση» στη ζώνη αυτή.

Ακόμη, το λιβανικό κίνημα διαβεβαίωσε πως στοχοποίησε ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή της Γιαρούν, στο νότιο τμήμα της χώρας, με «ομοβροντία ρουκετών», όπως και σε δυο τοποθεσίες στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ταυτόχρονα, σειρά εκρήξεων ακούστηκε σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολά, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός διέταξε να απομακρυνθούν άμεσα οι άμαχοι από ορισμένους τομείς.

Οπτικό υλικό εικονίζει καπνό να υψώνεται από περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

Το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εξαιρετικά σφοδρούς βομβαρδισμούς σε νότια προάστια της Βηρυτού, κατεδαφίζοντας ολόκληρα κτίρια.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet —την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ—, οι βομβαρδισμοί είχαν στόχο το αρχηγείο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολά όπου πιστεύεται πως βρισκόταν ο Χασέμ Σαφιεντίν, δυνητικός διάδοχος του γενικού γραμματέα του κόμματος Χασάν Νασράλα.

Η ραγδαία κλιμάκωση στον Λίβανο καταγράφεται σχεδόν έναν χρόνο μετά το άνοιγμα από τη Χεζμπολά μετώπου με το Ισραήλ, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Τους μήνες που ακολούθησαν οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα ήταν στην πράξη καθημερινές, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Λιβάνου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι στη χώρα από τον Οκτώβριο του 2023, οι χίλιοι και πλέον από την 23η Σεπτεμβρίου, όταν εντατικοποιήθηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου υπολογίζει πως έχουν εκτοπιστεί τουλάχιστον 1,2 εκατ. πολίτες.

«Η αντίσταση στην περιοχή δεν θα υποχωρήσει, παρά τους μάρτυρες», δήλωσε χθες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ σε μεγάλο ισλαμικό τέμενος της Τεχεράνης, σε σπάνια ομιλία του με την ευκαιρία της εβδομαδιαίας προσευχής της Παρασκευής.

Έκρινε ότι η επίθεση με κάπου 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ ήταν η «ελάχιστη» δυνατή ανταπόδοση για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολά, την 27η Σεπτεμβρίου, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού, και αυτή του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, την 31η Ιουλίου, σε έκρηξη στην Τεχεράνη αποδοθείσα στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Η επίθεση οδήγησε στην ανταλλαγή απειλών του Ισραήλ και του Ιράν για περαιτέρω αντίποινα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε χθες πως το Ισραήλ πρέπει να «εξετάσει άλλες επιλογές» και να μην πλήξει πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν, κάτι στο οποίο είχε αναφερθεί προχθές. Είπε πως προσπαθεί να «κινητοποιήσει τον υπόλοιπο κόσμο» για να κατευναστεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκρινε πως το Ισραήλ θα έπρεπε να «πλήξει» ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες πως έπληξε 15 στόχους —εγκαταστάσεις, οπλικά συστήματα κ.λπ.— των Χούθι στην Υεμένη, από όπου το κίνημα ανταρτών αυτό, που πρόσκειται στο Ιράν, εξαπολύει επιθέσεις του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που θεωρεί ότι συνδέονται με αυτό ή με συμμάχους του, πάνω απ’ όλα τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του διαβεβαίωσε ότι σκότωσε 250 μαχητές της Χεζμπολά και έπληξε πάνω από 2.000 θέσεις ή εγκαταστάσεις της αφότου άρχισε, τη Δευτέρα, χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον του κινήματος στον νότιο Λίβανο, όπου έχει υποστεί, κατά τις ανακοινώσεις του, εννιά απώλειες.

Ακόμη δυο άνδρες του σκοτώθηκαν χθες σε επίθεση drones που είχαν εξαπολυθεί από το Ιράκ εναντίον στρατιωτικής βάσης στο κατεχόμενο από το 1967 υψίπεδο του Γκολάν, προσαρτημένο στο Ισραήλ, σύμφωνα με τη ραδιοφωνία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Χθες ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επιδρομή στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στο συνοριακό πέρασμα Μασνάα, καταστρέφοντας τμήμα του οδικού δικτύου καίριας σημασίας, καθώς συνδέει τη χώρα με τη γειτονική Συρία. Οι αρχές του Ισραήλ κατηγορούν τη Χεζμπολά ότι προμηθεύεται οπλισμό από τη συριακή επικράτεια. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ακόμη πως έπληξε «υπόγεια σήραγγα» του σιιτικού κινήματος.

Περίπου 374.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους σύροι πρόσφυγες στον Λίβανο, εισήλθαν στην επικράτεια της Συρίας αφού τράπηκαν σε φυγή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Νοσοκομείο στα νότια προάστια της Βηρυτού και άλλα δύο στο νότιο τμήμα της χώρας ανακοίνωσαν πως αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, οργάνωση προσκείμενη στη Χεζμπολά, ανακοίνωσε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε 11 μέλη ομάδων πρώτων βοηθειών χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων επτά μπροστά στο νοσοκομείο Μαρτζαγιούν.

Η Χεζμπολά κατηγόρησε εξάλλου το Ισραήλ πως έπληξε επίσης σε μικρή απόσταση από στη Βηρυτό «ομάδες της πολιτικής προστασίας», σκοτώνοντας μέλος τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

