Υπονοούμενα για τη στάση του πρωθυπουργού του Ισραήλ άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λέγοντας πως δεν είναι σίγουρος εάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου καθυστερεί να συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα προκειμένου να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Η ερώτηση του τέθηκε κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής εμφάνισής του - η πρώτη του από τότε που έγινε πρόεδρος πριν από τέσσερα χρόνια- στην συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Δεν ξέρω εάν προσπαθεί να επηρεάσει τις εκλογές, αλλά δεν το υπολογίζω αυτό».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον μακροχρόνιο σύμμαχό του, είπε: «Καμία κυβέρνηση δεν έχει βοηθήσει το Ισραήλ περισσότερο από μένα. Κανείς, κανείς, κανείς». «Και νομίζω ότι (ο Νετανιάχου) θα πρέπει να το θυμάται αυτό», τόνισε.

Ωστόσο, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε στην ανησυχία ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει τα ιρανικά κοιτάσματα πετρελαίου ως αντίποινα. «Οι Ισραηλινοί δεν έχουν καταλήξει στο τι πρόκειται να κάνουν όσον αφορά το χτύπημα», είπε. «Αν ήμουν στη θέση τους, θα σκεφτόμουν άλλες εναλλακτικές από το να χτυπήσω πετρελαιοπηγές», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν.

Σημειώνεται ότι ο ο Μπάιντεν προκάλεσε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη όταν είπε ότι οι ΗΠΑ συζητούσαν με το Ισραήλ την πιθανότητα χτυπημάτων στην πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν.

Μάλιστα, ορισμένοι Δημοκρατικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι ο Νετανιάχου αγνοεί τις εκκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, προκειμένου να βλάψει τα εκλογικά αποτελέσματα του Νοεμβρίου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι είπε στο CNN: «Δεν νομίζω ότι πρέπει να είσαι απελπιστικός κυνικός για να διαβάσεις μερικές από τις ενέργειες του Ισραήλ, ορισμένες από τις ενέργειες του πρωθυπουργού Νετανιάχου, όπως συνδέονται με τις αμερικανικές εκλογές».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και η αποτυχία εξασφάλισης διπλωματικής συμφωνίας πλήττει τον Μπάιντεν και την αντικαταστάτριά του ως υποψήφια ων Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις.

Το ποσοστό αποδοχής του προέδρου μεταξύ των Αραβοαμερικανών έχει πέσει κατακόρυφα τον περασμένο χρόνο, κυρίως λόγω του θυμού για την υποστήριξη των ΗΠΑ στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, και αυτό θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές του κόμματος τον Νοέμβριο.

Ο Μπάιντεν πιέζει για μια διπλωματική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς εδώ και μήνες και έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι είναι κοντά. Μια συμφωνία πριν από τις αμερικανικές εκλογές θα έδινε σημαντική ώθηση στον πρόεδρο και το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά το σενάριο αυτό φαίνεται όλο και πιο απίθανο.

Ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επικρίνει ως επί το πλείστον τη Χαμάς για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας, ο πρόεδρος εξέφρασε επίσης την αυξανόμενη δημόσια απογοήτευση για τον Νετανιάχου, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι δεν έκανε αρκετά για να επιτύχει μια συμφωνία.

Ο Νετανιάχου, εν τω μεταξύ, έχει απορρίψει προτάσεις από την Ουάσιγκτον ότι η συμφωνία είναι κοντά.

«Η Χαμάς δεν είναι εκεί για μια συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, δυστυχώς», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός νωρίτερα αυτό το μήνα λίγες ώρες αφότου ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ήταν 90% ολοκληρωμένη.

Η σχέση μεταξύ Μπάιντεν και Νετανιάχου που αν και γνωρίζονται για δεκαετίες, αποκτά όλο και περισσότερο μεγαλύτερη ένταση και έρχεται σε αντίθεση με τη φιλική σχέση που είχε ο Ισραηλινός ηγέτης με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον σημερινό Ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

Το Ισραήλ, εν τω μεταξύ, συνέχισε τα χτυπήματα στη Γάζα και προχώρησε σε μια χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο. Έχει επίσης δεσμευτεί να απαντήσει σε μια επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν αυτή την εβδομάδα.

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε το Ισραήλ να εξετάσει άλλες εναλλακτικές και να απέχει από επιθέσεις σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. «Αν ήμουν στη θέση τους, θα σκεφτόμουν άλλες εναλλακτικές από το να χτυπήσω πετρελαιοπηγές», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας εμφάνισής του στην καθημερινή ενημέρωση Τύπου του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.