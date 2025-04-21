Συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και τη μισή Ουκρανία μετά τον τερματισμό της 30ωρης εκεχειρίας

Η Ουκρανία κήρυξε συναγερμούς για αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και το ανατολικό μισό της χώρας, καθώς εκρήξεις συγκλόνισαν νωρίς σήμερα το πρωί την πόλη Μικολάιφ, ανακοίνωσαν οι αρχές, ώρες μετά τον τερματισμό της μονοήμερης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός που είχε κηρυχθεί από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν για χιλιάδες επιθέσεις που παραβίασαν την εκεχειρία, για την οποία το Κρεμλίνο γνωστοποίησε χθες, Κυριακή, ότι δεν θα παραταθεί.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μια παράταση της εκεχειρίας και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε επανειλημμένα την προθυμία της Ουκρανίας να σταματήσει τα πλήγματα για 30 ημέρες.

Ωστόσο, ο Πούτιν, ο οποίος διέταξε το Σάββατο την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής, δεν έδωσε εντολή για παράταση.

«Δεν υπήρξαν άλλες διαταγές» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, όταν ερωτήθηκε αν η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί.

Συναγερμοί μετά τα μεσάνυχτα

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μερικά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν σε περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, και οι συναγερμοί σταδιακά επεκτάθηκαν προς τις κεντρικές περιφέρειες της χώρας.

«Καλούμε τους κατοίκους της πόλης να μεταβούν αμέσως στα πλησιέστερα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι τη λήξη του συναγερμού», ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 4:41 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εκρήξεις συγκλόνισαν το ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ, ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ολεκσάντρ Σένκεβιτς. Ωστόσο δεν διευκρίνισε αν οφείλονταν στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ή αν τα ρωσικά όπλα έπληξαν κάποιο στόχο.

Ενώ δεν κηρύχθηκαν αεροπορικοί συναγερμοί χθες, Κυριακή, στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν σχεδόν 3.000 παραβιάσεις από τη Ρωσία της κατάπαυσης του πυρός που είχε η ίδια κηρύξει, με τις σφοδρότερες επιθέσεις και βομβαρδισμούς να σημειώνονται κατά μήκος του τμήματος της γραμμής του μετώπου στο Ποκρόφσκ, είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν και στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, που συνορεύει με την Ουκρανία, για δύο ώρες στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι ουκρανικές δυνάμεις πυροβόλησαν 444 φορές εναντίον ρωσικών θέσεων και ότι μέτρησε περισσότερες από 900 ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι υπήρξαν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για το πεδίο της μάχης από ανεξάρτητη πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

