Ελ Σαλβαδόρ: Η Εκκλησία καλεί τον πρόεδρο Μπουκέλε να μην μετατρέψει τη χώρα σε "τεράστια διεθνή φυλακή"

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε να μην μετατρέψει τη χώρα σε μια «τεράστια διεθνή φυλακή», στα πρότυπα του Γκουαντάναμο, μετά τις συμφωνίες που έκανε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Επισκεπτόμενος τον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα ο Μπουκέλε σφράγισε τη συμμαχία του με τον Τραμπ με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούν να στέλνουν εκατοντάδες απελαθέντες, κυρίως Βενεζουελάνους, στην κολοσσιαία φυλακή υψίστης ασφαλείας και χωρητικότητας 40.000 κρατουμένων Σεκότ.

Για να προχωρήσει στις απελάσεις ο Τραμπ επικαλέστηκε έναν νόμο του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών» που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιόδους πολέμου.

«Ζητάμε από τις αρχές μας να μην επιτρέψουν να γίνει η χώρα μας μια μεγάλη διεθνής φυλακή» ανέφερε ο αρχιεπίσκοπος του Σαν Σαλβαδόρ, Χοσέ Λουίς Εσκομπάρ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο Εσκομπάρ αναφέρθηκε επίσης σε άρθρα γνώσης που προειδοποιούν ότι το Σαλβαδόρ θα μετατραπεί σε «νέο Γκουαντάναμο».

Ο Μπουκέλε έχει δηλώσει ότι «επιθυμεί να βοηθήσει» τον Τραμπ στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε!: «Μας βοηθούν. Το εκτιμούμε».

Η χώρα «θα μετατραπεί σε μια φυλακή όπου οι ΗΠΑ θα μπορούν να στέλνουν κρατουμένους δαπανώντας λιγότερα απ’ όσα για το Γκουαντάναμο. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μην το επιτρέψει», είπε ο αρχιεπίσκοπος.

Πολλοί από τους απελαθέντες που στάλθηκαν στο Σαλβαδόρ κρατούνταν προηγουμένως στη φυλακή του Γκουαντάναμο.

Τα 2,5 εκατομμύρια των Σαλβαδοριανών που ζουν στις ΗΠΑ αποτελούν στυλοβάτη της οικονομίας της χώρας τους, χάρη στα χρήματα που στέλνουν και τα οποία αντιπροσώπευαν το 2024 το 23% του ΑΕΠ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.