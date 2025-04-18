Ο Πάουελ έδειξε γιατί είναι σημαντική η ανεξαρτησία της Fed

Του Jonathan Levin*

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ αντεπιτέθηκε στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού απέφευγε επιδέξια την αντιπαράθεση επί μήνες. Σε μια συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων την Τετάρτη, ο Πάουελ παρουσίασε τους χαοτικά εφαρμοζόμενους δασμούς ως απλά κακούς για την οικονομία, κατακεραύνωσε την προσέγγιση που υιοθέτησε το Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας και παρουσίασε επιχειρήματα για τους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να αντέξει οποιαδήποτε προσπάθεια του Τραμπ να τον απολύσει. Σε μια εποχή αυξανόμενης ανησυχίας για την ανεξαρτησία της Fed, μας έκανε σε όλους μια χάρη δείχνοντας ότι είναι εστιασμένος στους βασικούς στόχους της κεντρικής τράπεζας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Τραμπ ανέδειξε το ζήτημα ξανά την Πέμπτη. Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, είπε ότι η Fed θα έπρεπε να έχει ήδη μειώσει τα επιτόκια και ότι «η λήξη της θητείας του Πάουελ δεν μπορεί να έρθει αρκετά γρήγορα»!

Ας ξεκινήσουμε με την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Fed από τον Πάουελ. «Η ανεξαρτησία μας είναι θέμα νόμου», δήλωσε ο Πάουελ στο Economic Club του Σικάγο, αντικρούοντας σαφώς έναν πρόεδρο ο οποίος έχει προσπαθήσει συστηματικά να εκφοβίσει την κεντρική τράπεζα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ήδη δοκιμάσει την ανεξαρτησία άλλων οργανισμών. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς επέτρεψε στον Τραμπ να προχωρήσει στην απόλυση κορυφαίων αξιωματούχων σε άλλες υπηρεσίες - μια υπόθεση που ορισμένοι θεωρούν ότι προετοιμάζει μια πιο ευαίσθητη για την αγορά μάχη σχετικά με το αν ο Τραμπ μπορεί να απολύσει ή να υποβιβάσει τον Πάουελ. Σημείωσε ότι δεν πιστεύει ότι η υπόθεση αυτή θα εφαρμοστεί στη Fed και ότι ποτέ δεν θα υποκύψει σε εξωτερικές δυνάμεις.

«Δεν πρόκειται ποτέ να επηρεαστούμε από οποιαδήποτε πολιτική πίεση», δήλωσε ο Πάουελ. «Οι άνθρωποι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε αυστηρά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη πολιτικούς ή οποιουσδήποτε άλλους εξωγενείς παράγοντες».

Στη συνομιλία του με τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας Ραγκουράμ Ρατζάν, ο Πάουελ διατήρησε την ψυχραιμία του και απέφυγε να αποκαλέσει ονομαστικά τον Τραμπ. Αλλά η ευθύτητά του αποτέλεσε μια αδιαμφισβήτητη παρέκκλιση για τον κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος έχει ουσιαστικά αποφύγει να σχολιάσει την πολιτική του Λευκού Οίκου παρά τις δημόσιες επιθέσεις του Τραμπ. Τα σχόλιά του ήρθαν σε μια στιγμή που οι ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed αρχίζουν να προβληματίζουν την αγορά. Έρχονται επίσης καθώς οι εμπορικές πολιτικές του Τραμπ απειλούν να θέσουν την κεντρική τράπεζα σε μια δύσκολη θέση - ουσιαστικά προσπαθώντας να περιορίσει ταυτόχρονα τους κινδύνους για τις εντολές της για σταθερές τιμές και αγορά εργασίας.

Ο Πάουελ δεν μάσησε τα λόγια του σχετικά με τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σχέδια δασμών, τα οποία θα μπορούσαν να ωθήσουν τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου αιώνα - ανάλογα με το ποια ημέρα της εβδομάδας αποφασίζετε να υπολογίσετε τους αριθμούς. Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές θα μπορούσαν να πληγούν αν δεν αποκατασταθεί η σαφήνεια για το μέλλον, σημείωσε. Σε άλλο σημείο, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι περικοπές στην επιστημονική έρευνα μπορεί να έχουν «επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην υγεία, σε όλα τα επίπεδα».

Ήταν σαφής σχετικά με το ζήτημα των δασμών και πώς αυτό θα επηρεάσει τη Fed. «Τα αποτελέσματα της πολιτικής είναι πιθανό να μας απομακρύνουν από τους στόχους μας», δήλωσε. «Η ανεργία είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται κατά πάσα πιθανότητα, και ο πληθωρισμός είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι δασμοί βρίσκουν το δρόμο τους και κάποιο μέρος αυτών των δασμών έρχεται να πληρωθεί από το δημόσιο. Αυτή είναι λοιπόν η ισχυρή πιθανότητα». Η «υποχρέωση» της Fed ήταν να διατηρήσει τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τις τιμές αγκυροβολημένες, είπε. Οι οικονομολόγοι τείνουν να πιστεύουν ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Ο Πάουελ μετρίασε επίσης τη συνήθη δέσμευσή του να αποφεύγει σχόλια σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική και άσκησε αυτό που ισοδυναμούσε με απροκάλυπτη κριτική στο Τμήμα Κυβερνητικής Αποδοτικότητας και τις περικοπές σε υπηρεσίες. Όπως σωστά σημείωσε ο Πάουελ, η κοινωνική ασφάλιση, η ιατρική περίθαλψη και το Medicaid αποτελούν ένα συντριπτικό και αυξανόμενο μέρος της πίτας του προϋπολογισμού και μόνο με τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων μπορεί οποιαδήποτε κυβέρνηση να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο στις δαπάνες. «Όταν οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην περικοπή των εγχώριων δαπανών, δεν εργάζονται στην πραγματικότητα για το πρόβλημα», δήλωσε ο Πάουελ. «Οι εγχώριες διακριτικές δαπάνες μειώνονται ήδη [ως ποσοστό των ομοσπονδιακών δαπανών]. Μου αρέσει να επισημαίνω αυτό το σημείο, επειδή ένα μεγάλο μέρος του διαλόγου που κάνουν οι πολιτικοί αφορά τις εγχώριες διακριτικές δαπάνες, οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα».

Στο τέλος της ημέρας, υποψιάζομαι ότι ο τσαμπουκάς του Πάουελ θα αποδειχθεί πλεονέκτημα για την οικονομία και τις αγορές σε μια περίοδο τεράστιας πολιτικής αναταραχής. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο να εκτιμηθεί την Τετάρτη,καθώς οι δηλώσεις του Πάουελ φάνηκε να βαθαίνουν τις απώλειες του δείκτη S&P 500, με ορισμένους traders να εστιάζουν στην επιφυλακτική στάση του όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων για την αντιμετώπιση της σύσφιξης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Μεσοπρόθεσμα, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα της Αμερικής παραμένει προσηλωμένη στους στόχους της για μέγιστη απασχόληση και σταθερές τιμές, ακόμη και αν χρειάζεται να παλέψει για την ικανότητά της να φέρει εις πέρας το έργο της.

Ο Jonathan Levin είναι αρθρογράφος της στήλης του Bloomberg Opinion και επικεντρώνεται στις αμερικανικές αγορές και τα οικονομικά

Πηγή: The Washington Post

