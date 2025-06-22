Το Ιράν είναι έτοιμο να αμυνθεί «με όλα τα αναγκαία μέσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης.

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να υπερασπισθεί την κυριαρχία του, την εδαφική του ακεραιότητα, την εθνική του ασφάλεια και τον πληθυσμό του με όλα τα αναγκαία μέσα», έγραψε στο Χ ο Εσμαΐλ Μπαγάι καταδικάζοντας «μία απαράδεκτη επίθεση που διαπράχθηκε από ένα κράτος που κατέχει πυρηνικά όπλα (...) κατά μιας χώρας που δεν κατέχει πυρηνικά όπλα».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν τις ΗΠΑ με «αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν σήμερα τις ΗΠΑ με «αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν» μετά τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον τριών μεγάλων ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, προειδοποιώντας για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή.

Το Ιράν «θα χρησιμοποιήσει επιλογές πέρα από τη σφαίρα της κατανόησης (...) του στρατοπέδου του επιτιθέμενου και οι επιτιθέμενοι κατά αυτής της γης πρέπει να περιμένουν αντίποινα που θα τους κάνουν να μετανιώσουν», τόνισαν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Επιτιθέμενες στις ειρηνικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, (οι αμερικανικές δυνάμεις) έθεσαν de facto τους εαυτούς τους σε άμεσο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι Φρουροί.

Η Ουάσινγκτον διαθέτει πολλές βάσεις γύρω από τον Περσικό Κόλπο, όπως στο Μπαχρέιν και το Κατάρ. Ορισμένες βρίσκονται σε σχετικά κοντινή τοποθεσία με το Ιράν, γεγονός που μπορεί να καταστήσει τις αμερικανικές αυτές βάσεις στόχους αντιποίνων από την Τεχεράνη.

Περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι Φρουροί δεσμεύτηκαν επίσης να συνεχίσουν να εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

