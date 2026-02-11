Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, υπέγραψε την ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης» κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Blair House.

Netanyahu officially signs on as a member of President Trump's "Board of Peace." pic.twitter.com/cwC0zYgaoc February 11, 2026

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και ο Νετανιάχου πρόκειται να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για τη συνεδρίαση, αν και το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα.

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον χθες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met, at Blair House in Washington, with US Secretary of State Marco Rubio @SecRubio. pic.twitter.com/v86Hbo9WaD — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 11, 2026

