Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Νετανιάχου υπέγραψε για το «Συμβούλιο Ειρήνης» πριν από τη συνάντηση με Τραμπ - Δείτε βίντεο

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και ο Νετανιάχου πρόκειται να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για τη συνεδρίαση

Νετανιάχου-Συμβούλιο Ειρήνης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, υπέγραψε την ένταξή του στο «Συμβούλιο Ειρήνης» κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο Blair House.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και ο Νετανιάχου πρόκειται να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για τη συνεδρίαση, αν και το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα.

Κατά την άφιξή του στην Ουάσινγκτον χθες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπενιαμίν Νετανιάχου Μάρκο Ρούμπιο Συμβούλιο της Ειρήνης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark