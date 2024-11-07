Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε το βράδυ της Τετάρτης με τον Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για την «ιστορική» εκλογική του νίκη, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, ο σερ Κιρ προσέφερε τα «εγκάρδια» συγχαρητήριά του και είπε πως προσβλέπει σε μια στενή συνεργασία με τον εκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς που απαρτίζουν την «ειδική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας και της οικονομική ανάπτυξης και ευημερίας, σημειώνοντας πως η διμερής σχέση είναι «απίστευτα ισχυρή» και θα συνεχίσει να ανθεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Ο κ. Στάρμερ μοιράστηκε, εξάλλου, τις σκέψεις του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και υπογράμμισε την ανάγκη για περιφερειακή σταθερότητα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ συμπλήρωσε πως οι κ.κ. Στάρμερ και Τραμπ αναφέρθηκαν με θερμά λόγια στη δίωρη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο και στους στενούς δεσμούς του επόμενου Αμερικανού προέδρου με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, εξάλλου, θα έχει σήμερα την ευκαιρία να συζητήσει τη σημασία της εκλογής Τραμπ με τους ομολόγους του από την ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς συμμετέχει στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι της Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψαν δημοσιεύματα και εκτιμήσεις σχολιαστών από τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο περί ανάγκης αποπομπής του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι από την κυβέρνηση Στάρμερ λόγω παλαιότερες σφοδρότατης κριτικής που είχε ασκήσει κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, σε άρθρο του 2018 ο κ. Λάμι χαρακτήριζε τον κ. Τραμπ «μισογύνη νεοναζί κοινωνιοπαθή».

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου υποχρεώθηκε να τονίσει πως ο πρωθυπουργός σκοπεύει να διατηρήσει στη θέση του τον υπουργό Εξωτερικών για το σύνολο της πενταετούς θητείας της κυβέρνησης.

