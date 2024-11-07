Μπορέλ: Η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτει τις επανειλημμένες προσπάθειες του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών να νομιμοποιήσει την τουρκοκυπριακή αποσχιστική οντότητα, την αυτοαποκαλούμενη, διεθνώς μη αναγνωρισμένη, «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»), μέσω της χορήγησης καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών, συμπεριλαμβανομένης της συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στο Μπισκέκ (Δημοκρατία της Κιργιζίας), αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Όπως τονίζει, αυτές οι προσπάθειες είναι λυπηρές και έρχονται σε αντίθεση με την ισχυρή υποστήριξη πολλών μελών του Οργανισμού στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας που κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει ότι αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

