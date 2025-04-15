Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υφίσταται το ένα πλήγμα μετά το άλλο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε σήμερα το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζάμιρ και άλλους αξιωματούχους, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απευθυνόμενος σε «ηρωικούς» – όπως είπε – στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ο Νετανιάχου τους διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ εξακολουθεί να επιδιώκει την επίτευξη όλων των στόχων που είχε θέσει εξ αρχής για τον πόλεμο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων.

«Η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υφίσταται το ένα πλήγμα μετά το άλλο», τόνισε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στους ισραηλινούς στρατιώτες.

Στην ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία που επισκέφθηκε ο Νετανιάχου ούτε εάν σχολίασε τον ισχυρισμό της Χαμάς πως έχει χάσει κάθε επαφή με την ομάδα που φρουρούσε τον αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Εντάν Αλεξάντερ αφότου βομβαρδίστηκε η τελευταία γνωστή τοποθεσία τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας. Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.