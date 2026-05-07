Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτέλεσε ένα «νέο καμπανάκι κινδύνου» για το παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βίνσεντ Κλερκ, στο CNBC την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν τους επόμενους μήνες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Maersk, ο Κλερκ είπε ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο κόστος που θα πρέπει να τις επωμιστούν οι πελάτες.

«Είμαστε ένας κλάδος με υψηλή ενεργειακή ένταση, και αυτό έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα σειρά συνθηκών με τις οποίες πρέπει τώρα να ασχοληθούμε», είπε. «Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο»,

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα ωθηθεί υψηλότερα σε πολλές οικονομίες.

«Αυτό που θα σημαίνει αυτή η ενεργειακή κρίση είναι περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κόστος κάθε μήνα, για όσο διάστημα το πετρέλαιο παραμένει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε ο Κλερκ. «Και υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση του κόστους, αλλά υπάρχουν και πολλά που πρέπει να κάνουμε για να μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στους πελάτες, επειδή πρόκειται για μια τόσο τεράστια αύξηση του κόστους που δεν μπορούμε να την αναλάβουμε».

Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό ο κλάδος της ναυτιλίας -και η κατανάλωση- θα μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικοί.

«Καθώς μέρος αυτών των κόστους μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, θα δούμε μείωση της ζήτησης σε επίπεδο καταναλωτή; Και αυτό θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με μειωμένη ζήτηση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους;», αναρωτήθηκε. «Αυτό είναι σίγουρα κάτι που παρακολουθούμε πολύ, πολύ προσεκτικά, γιατί θα άλλαζε ξαφνικά την εξίσωση σχετικά με τον τρόπο που αυτή η κρίση θα επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τον κλάδο μας ειδικότερα», σημείωσε.

Η δανέζικη εταιρεία, η οποία θεωρείται ευρέως βαρόμετρο για το παγκόσμιο εμπόριο, ανακοίνωσε κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 1,75 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πτώση 35% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της αγοράς.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση, στα 13 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας πάντως τις εκτιμήσεις των 12,5 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η Maersk επανέλαβε ότι ο πόλεμος με το Ιράν επηρεάζει τις δραστηριότητές της και την παγκόσμια οικονομία και κάλεσε σε ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού.

«Η γεωπολιτική αποτελεί τη βασική δύναμη που διαμορφώνει τις μακροοικονομικές προοπτικές, καθώς και το περιβάλλον εμπορίου και logistics», ανέφερε η εταιρεία στην παρουσίαση αποτελεσμάτων της, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει εισαγάγει «ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας».

«Αυτή τη στιγμή, εύθραυστες εκεχειρίες βρίσκονται σε ισχύ τόσο στο Ιράν όσο και στον Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αργά και η κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένη. Η σύγκρουση έχει ήδη επιβαρύνει το κλίμα. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε», ανέφερε η Maersk την Πέμπτη.

Η εταιρεία σημείωσε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στο εύρος των 90 έως 100 δολαρίων το βαρέλι καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026 και η σύγκρουση επιλυθεί σύντομα, τότε η παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 2% και 4%.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ισορροπία των κινδύνων «γέρνει προς την αρνητική πλευρά και δεν μπορούν να αποκλειστούν πιο δυσμενή σενάρια».

«Οι διαταραχές στην ενέργεια και στη ναυσιπλοΐα αναδιαμορφώνουν ταχύτατα τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», πρόσθεσε ο ναυτιλιακός όμιλος στην έκθεσή του.

«Μετά τους πρόσφατους δασμούς στις αμερικανικές εισαγωγές, η σύγκρουση αποτελεί ακόμη ένα καμπανάκι αφύπνισης για την ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα καταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και για τη διαμόρφωση νέων στρατηγικών με στόχο τον περιορισμό μελλοντικών διαταραχών», επεσήμανε.

