Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικό διυλιστήριο της Lukoil στην πόλη Περμ.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν ένα ρωσικό διυλιστήριο που ανήκει στην ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil στην πόλη Περμ, ανακοίνωσε ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είμαι ευγνώμων στους πολεμιστές μας για την ακρίβειά τους – σήμερα, οι ουκρανικές "κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας" έφτασαν για άλλη μια φορά στο Περμ, το οποίο απέχει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας», ανέφερε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Πρόσφατα, υπήρξαν επίσης σημαντικά αποτελέσματα στο Τσελιάμπινσκ – σε απόσταση έως και 1.800 χιλιομέτρων, καθώς και στο Αικατερινμπούργκ – σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Τα αποτελέσματα των δυνατοτήτων μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας έγιναν επίσης αισθητά στο Νοβοροσίσκ, το Κριμσκ, το Τουαπσέ, καθώς και στις περιοχές της Σαμάρα και του Νίζνι Νόβγκοροντ. Έχουμε επανειλημμένα προσφέρει στη ρωσική ηγεσία την επιλογή να κινηθεί προς την ειρήνη. Σε απάντηση, λάβαμε μόνο νέα ρωσικά πλήγματα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ουκρανικές κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας επεκτείνονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες στη Ρωσία που συνδέονται με το στρατιωτικό-βιομηχανικό της σύμπλεγμα, τις πολεμικές υποδομές και τη χρηματοδότηση της επιθετικότητάς της».

I’m grateful to our warriors for their precision – today, Ukraine’s long-range sanctions have once again reached Perm, which is more than 1,500 kilometers from our border. Recently, there have also been important results in Chelyabinsk – up to 1,800 kilometers away, as well as in… pic.twitter.com/3SSlYSTgkw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε πως «κάθε μέρα, η Ρωσία μπορεί να κάνει μια επιλογή και να τερματίσει τον πόλεμό της. Και όχι για λίγες ώρες, προκειμένου να λάβει την άδειά μας για να πραγματοποιήσει παρέλαση στη Μόσχα, αλλά με τρόπο που να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές. Οι άνθρωποι πρέπει να εκτιμώνται, όχι οι παρελάσεις. Υπάρχει ανάγκη για εγκαθίδρυση ειρήνης, αντί να γυρνούν στις πρωτεύουσες του κόσμου ζητιανεύοντας μια παύση για τις 9 Μαΐου. Χρειαζόμαστε ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν τη Ρωσία να συνειδητοποιήσει αυτή την ανάγκη.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

