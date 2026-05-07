Αυστρία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο

Ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε αρχικά μια γυναίκα και στη συνέχεια μια άλλη, έξω από εστιατόριο στο Λιντς και μετά αυτοκτόνησε

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λιντς, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα έχει εντοπιστεί.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι πρόκειται για περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις ασφαλείας, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους πολίτες.

TAGS: πυροβολισμοί Αυστρία
