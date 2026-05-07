Αυστρία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς έξω από εστιατόριο

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην αυστριακή πόλη Λιντς, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα έχει εντοπιστεί.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι πρόκειται για περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο ένας άνδρας σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις δυνάμεις ασφαλείας, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.