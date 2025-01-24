Σύλληψη άνδρα που ανήρτησε βίντεο και προέτρεπε στην δολοφονία του Τραμπ

Ένας άνδρας από την Ιντιάνα συνελήφθη αυτήν την εβδομάδα επειδή ανάρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok βίντεο με τα οποία υποκινούσε τη βία εναντίον των αμερικανικών αρχών, ακόμη και τη δολοφονία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ύποπτος, ο Ντάγκλας Θραμς, 23 ετών, από το Γκόσιν της Ιντιάνα, ανάρτησε τα βίντεο μεταξύ 20-22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με έναν πράκτορα του FBI. Σε ένα από αυτά ζητά να γίνουν «βομβιστικές επιθέσεις σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια» και, αναφερόμενος στον πρόεδρο Τραμπ, σχολιάζει: «Αυτή τη φορά πρέπει να τον σκοτώσουμε, μην αποτύχετε».

Ο Θραμς πιθανότατα αναφέρεται στις δύο απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ, στις 13 Ιουλίου στην Πενσιλβάνια και στις 15 Σεπτεμβρίου στη Φλόριντα.

Σε άλλο βίντεο, ο Ντάγκλας Θραμς τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής «με τα όπλα, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος».

Πηγή: skai.gr

